經典賽》大谷賈吉夢幻對決？明星鐵捕直呼不可能：美國早就大幅領先

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平即將領銜日本武士隊，力拚本屆經典賽完成2連霸，然而美國這次組成號稱「最夢幻復仇者聯盟」，讓衛冕軍面臨巨大壓力。近日美媒更討論，大谷是否有機會像上屆一樣，在對決美國隊時登板後援，對此前明星捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）直呼不可能。

大谷翔平在上屆經典賽決賽三振掉當時天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），幫助日本奪冠；本屆經典賽期間大谷只會「一刀流」擔任指定打擊，不過日前被問及若在決賽遇到美國隊、戰況膠著時，會不會想以投手身分登板，大谷笑說如果有上場，那會是很誘人的想法。

近日美國知名棒球Podcast節目《Foul Territory》拋出討論，大谷翔平是否會考慮在本屆經典賽勝負關鍵時刻登板，對決美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）？對此前大聯盟明星捕手皮辛斯基直言：「我認為道奇不會允許這種事發生，日本隊也不會這麼做。因為日本隊必須遵從道奇的安排。」

節目主持人追問，如果比賽陷入膠著，大谷本人是否會有這種想法？但皮辛斯基斬釘截鐵回答：「不會。」並進一步表示：「日本隊是在道奇的掌控之下。如果萬一發生什麼意外怎麼辦？讓大谷打擊、讓他上場比賽就好。況且美國隊到第9局前應該就領先7分左右了，所以實際上這不會是個大問題。」

