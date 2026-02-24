PLG》用「自虐」來形容林志傑的訓練 許晉哲先招募他打世壯運

許晉哲、林志傑。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑這個賽季即將退休，勇士球團領隊許晉哲細數他從林志傑18歲亞青時期與他合作至今的點滴，他形容，林志傑的訓練菜單幾乎是「自虐」，且他認為，林志傑是許多球員的榜樣。身為球隊領隊，許總沒有明確談到林志傑的下一步，反倒是幽默笑說：「我先招募他來打世壯運！」

許晉哲表示，和林志傑首次合作得回溯到他18歲時，今天到場的球員也有4名是他的亞青的隊友，「我從他18歲亞青帶到國家隊時期的亞洲盃、亞錦賽，再到現在的富邦勇士，我覺得他不只是自律，大家如果看到他的訓練菜單、時間和強度，我只能用兩個字來形容，是自虐，不只是自律。」

許晉哲分享，現在國家隊正在集訓，大家問到劉錚、陳盈駿，他們都不約而同的提出，林志傑也給他們非常大的啟發，「他們拿志傑作為榜樣，這也代表志傑給下一代的球員，尤其是國家隊成員，是一個非常好的標竿。」許總提到，作為長年跟林志傑合作的教練，也必須跟他說一聲辛苦了，非常謝謝他對國家隊的努力、對富邦勇士的付出。

針對引退賽的調度，許晉哲認為，屆時一定會有妥善安排，會讓林志傑有充分時間來滿足進場的球迷。對於林志傑下一步，許總幽默笑說：「我要先招募志傑，希望在這個賽季結束後，可以開始備戰下一屆的世壯運。」對於許總邀約，林志傑笑說，如果有獲得邀請一定會參與，搞不好身邊的朋友也會想組隊參加，還是有機會看到他繼續出現在球場。

許晉哲。（記者林正堃攝）

