體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》一棒接一棒！中國信託力挺台灣隊躍上世界舞台續寫榮耀

2026/02/24 17:27

中國信託力挺台灣隊躍上世界舞台續寫榮耀。（中信提供）中國信託力挺台灣隊躍上世界舞台續寫榮耀。（中信提供）

〔體育中心／綜合報導〕中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，守護棒運發展，今（2026）年適逢創立60週年，全新品牌形象廣告影片「接棒篇」將於明（25）日上線，娓娓道來台灣棒球發展從艱辛開創、歷經黑暗時光、調整再出發、茁壯成長進而登上世界巔峰舞台過程，致敬永不放棄、傳達「一棒接一棒」的台灣棒球精神。值得一提的是，2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）將於今年3月開打，中國信託特別號召全台球迷集氣，透過明日登場的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」（簡稱「台日交流賽」）提前暖身，力挺台灣隊再次躍上世界舞臺，續寫台灣棒球榮耀傳奇。

即將上線的中國信託60週年品牌形象影片「接棒篇」以棒球為主軸，藉由1931年嘉義農林棒球隊（Kano Baseball Team, KANO）勇敢踏上日本高校棒球聖殿甲子園征途喚起觀眾記憶，還原1968年紅葉少棒點燃台灣三級棒球全民熱潮，亦展現出1990年開啟中華職棒大聯盟新紀元，即使歷經低潮與考驗，始終秉持永不放棄的精神，最終則以2024年世界棒球12強賽（Premier 12）迎來世界冠軍的榮耀經典畫面收尾，刻劃下台灣棒球從不易到不凡的奮鬥史。中國信託表示，今日台灣棒球的輝煌並非偶然，而是代代傳承積累的成果，「接棒篇」記錄一代又一代在艱困環境默默耕耘、不畏挫折的拚勁，堅毅及永不放棄的態度，構築臺灣棒球最動人的核心。

另一方面，中國信託商業銀行冠名贊助台日交流賽明日起一連四天於臺北大巨蛋登場，對戰組合分別為福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與台灣隊、北海道日本火腿鬥士隊與中華隊，以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍棒球隊，不僅深化台日棒球交流，更是WBC的前哨戰。「接棒篇」將於台日交流賽開場首播，中國信託希望透過「接棒篇」喚起民眾心中對棒球的感動，凝聚全民一心的力量，陪同中華隊挺進榮耀。

中國信託為台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，支持台灣棒球從基層扎根到征戰國際舞臺，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，更多次贊助重要國際賽事。中國信託60年來所堅持的企業精神，與台灣棒球精神所展現的初心與永不放棄相互契合，中國信託期許成為台灣發展的「關鍵下一棒」，為台灣累積更扎實的實力、續創佳績。

中國信託力挺台灣隊躍上世界舞台續寫榮耀。（中信提供）

