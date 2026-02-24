自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》曾文鼎談林志傑退休像「少了什麼」笑稱應該要為他停賽

2026/02/24 17:51

林志傑和曾文鼎。（記者林正堃攝）林志傑和曾文鼎。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年球季退休，今天引退賽記者會邀請黃金世代戰友田壘、曾文鼎、陳世念等人到場。身為目前少數還在職籃賽場的黃金世代成員，曾文鼎坦言，林志傑退休讓他感覺好像「少了什麼」，他也笑稱，兩聯盟應該要調整賽程，把這兩天比賽留給林志傑。

41歲的曾文鼎目前效力於中信特攻，他也是目前黃金世代中少數續戰的球員，對於林志傑退休，他說：「這是一定會遇到的，只是先後順序的問題。你看今天來的壘哥、世念都已經相繼退休了，永仁也退了，文誠其實跟我們年紀也差不多，大家都一定會遇到這一天，遇到了再說吧！」

面對曾經的隊友、對手即將卸下戰袍，曾文鼎說：「覺得心裡好像少了一點什麼。從以前在裕隆時期，基本上每個禮拜都會跟他對抗、當對手；到了 CBA 之後，比賽日也常互相對抗。回到台灣在富邦則是當隊友，雖然現在分屬不同聯盟，不知道未來還有沒有機會再當隊友或對手，但傑哥決定要退了，這些機會就再也不會發生了，感覺生命中好像少了一些東西。」

至於引退賽當天是否會現身？曾文鼎笑說：「應該會吧！看球團要不要給我票，不然我就要自己買票了。他們還沒跟我講，但我應該會去，剛好那一週我們沒有比賽。」見到這次林志傑退休，排場盛大，曾文鼎認為很值得，「印象中台灣籃球史上好像沒有這麼盛大過。但我覺得很值得，他是林志傑，他值得富邦、值得台灣籃球為他做這些，我甚至覺得引退賽那兩天，大家都應該把時間空下來留給志傑，這是我個人的想法。」

林志傑。（記者林正堃攝）林志傑。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中