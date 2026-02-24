PLG》曾文鼎談林志傑退休像「少了什麼」笑稱應該要為他停賽

林志傑和曾文鼎。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年球季退休，今天引退賽記者會邀請黃金世代戰友田壘、曾文鼎、陳世念等人到場。身為目前少數還在職籃賽場的黃金世代成員，曾文鼎坦言，林志傑退休讓他感覺好像「少了什麼」，他也笑稱，兩聯盟應該要調整賽程，把這兩天比賽留給林志傑。

41歲的曾文鼎目前效力於中信特攻，他也是目前黃金世代中少數續戰的球員，對於林志傑退休，他說：「這是一定會遇到的，只是先後順序的問題。你看今天來的壘哥、世念都已經相繼退休了，永仁也退了，文誠其實跟我們年紀也差不多，大家都一定會遇到這一天，遇到了再說吧！」

面對曾經的隊友、對手即將卸下戰袍，曾文鼎說：「覺得心裡好像少了一點什麼。從以前在裕隆時期，基本上每個禮拜都會跟他對抗、當對手；到了 CBA 之後，比賽日也常互相對抗。回到台灣在富邦則是當隊友，雖然現在分屬不同聯盟，不知道未來還有沒有機會再當隊友或對手，但傑哥決定要退了，這些機會就再也不會發生了，感覺生命中好像少了一些東西。」

至於引退賽當天是否會現身？曾文鼎笑說：「應該會吧！看球團要不要給我票，不然我就要自己買票了。他們還沒跟我講，但我應該會去，剛好那一週我們沒有比賽。」見到這次林志傑退休，排場盛大，曾文鼎認為很值得，「印象中台灣籃球史上好像沒有這麼盛大過。但我覺得很值得，他是林志傑，他值得富邦、值得台灣籃球為他做這些，我甚至覺得引退賽那兩天，大家都應該把時間空下來留給志傑，這是我個人的想法。」

