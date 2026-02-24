台日交流賽》明登板對決中信兄弟！軟銀25歲右投最想在台灣做1件事

松本晴。（取自軟銀官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日職軟銀鷹今稍早來台，備戰明天對戰中信兄弟、後天交手台灣隊的交流賽。軟銀25歲右投松本晴預計明天將會在對決兄弟的比賽中登板，今天他在台北大巨蛋接受日媒訪問，坦言很享受在異鄉投球的感覺。

松本晴於2022年日職選秀會第5輪被軟銀相中，2023年迎來初登板，上季他在出賽數與成績都有顯數進步，29場比賽有15場先發，拿下6勝6敗，投91.1局送出92次三振，防禦率2.76，每局被上壘率1.34。根據《西日本新聞》報導，被視為先發輪值候補的松本晴，預計將於明天對戰中信兄弟的比賽中登板約3局。

曾於2024年休季赴波多黎各冬季聯盟磨練的松本晴，對於在異國登板有著良好印象，「在不熟悉的環境反而更能讓自己進入狀態。當然會緊張，但那都會成為自己的經驗。從這個意義來說是加分，我也很喜歡這種感覺，很想上場投球。」至於來台灣最想做什麼，他笑說：「應該會去吃最近很愛的塔可（Taco）吧！」

今天在台北大巨蛋度過25歲生日的松本晴，對於第一次踏進大巨蛋的感想，直言超級漂亮，也很期待在這裡投球；至於自己的生日願望，松本晴簡單表示，希望能保持健康、不要受傷。

