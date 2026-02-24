自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》「或許不是台籃履歷最顯赫的洋將」陳立宗感謝布依德對夢想家的付出

2026/02/24 18:12

布依德。（資料照，夢想家提供）布依德。（資料照，夢想家提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕福爾摩沙夢想家36歲洋將布依德（Julian Boyd）昨宣布卸下戰袍，結束球員生涯，領隊陳立宗透露，季初找布依德回歸助陣時，就達成共識只會在球隊待到2月，也祝福布依德的退休生活一切順利。

布依德2014年參加NBA選秀落選後開始征戰各國聯賽，2021年來台效力夢想家，隨後曾轉戰SBL彰化柏力力，2023年重返夢想家，一度成為台灣男籃的歸化人選，當時還決定中文名字將為「朱力安」，上季幫助桃園領航猿勇奪PLG隊史首冠，去年12月再度回歸夢想家，本季在TPBL出賽9場，平均攻下15.4分、7.6籃板、1.9助攻，外線命中率48.3%。

布依德上季結束後就有意高掛球鞋，不過夢想家本季開季陷入低潮苦吞3連敗，他決定接受總經理韓駿鎧的邀請回歸助陣，陳立宗受訪時透露，由於布依德的妻子在美國成立公司，3月底就會有不少事情需要處理，當初就是設定布依德替球隊打到二月年假前，因此2月14日與雲豹一役成為布依德在台、也是生涯的最後一戰。

雖然第三度效力夢想家只打了9場，但陳立宗感謝布依德總能帶給球隊120%的能量和態度，「或許，他的生涯沒有近年台籃一些洋將那樣顯赫的履歷，但任何球員聽到他ACL（前十字韌帶）斷了4次，36歲還能這樣打籃球，都會對他的敬業態度肅然起敬。」

陳立宗表示，布依德總是帶給夢想家超過他所有的一切，是球員最完美的隊友，「JB的120%態度，是那種如果今天狀況不好只有70%，他就努力在板凳上，在休息室，貢獻其他的50%給球隊和隊友。」

