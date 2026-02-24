自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》穿上各階段球衣想起「狂野」的自己 林志傑親曝讓他決定退休的原因

2026/02/24 18:19

林志傑引退紀念商品。（記者林正堃攝）林志傑引退紀念商品。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年賽季退休，球隊為他舉辦盛大引退賽和相關活動，並特別讓他穿上各階段球衣拍攝形象照，令林志傑直呼，這讓他想起過去「狂野」的自己，無論是球技還是個性，而他也談到讓他決定退休的那一刻。

43歲的林志傑為台灣男籃指標球星，過去SBL時期曾幫助台啤完成二連霸，之後赴對岸加入CBA球隊浙江廣廈，甚至被譽為「隊魂」，2019年他回到台灣加入勇士，率領球隊在PLG締造三連霸王朝。

林志傑在台灣籃壇地位崇高，球隊為了他盛大舉辦引退賽，今天先舉行引退賽前記者會，發布售票、周邊商品、主視覺等資訊。這次特別穿了台啤、廣廈、勇士等不同階段的球衣拍照，林志傑說：「想起自己最狂野的時候，不管是球技、個性，年輕時的我是很難掌控的，這也是我一直在改進、努力學習的地方，希望讓自己更好一點。」

林志傑上個賽季其實就已萌生退休念頭，但在總冠軍賽第7戰卻因追防盧峻翔後重摔，導致手腕骨折，沒能讓賽季完美結束。提到最後讓他決定退休的一刻，他不諱言，就是在那次受傷當下，讓他覺得「時間好像差不多了」，向來對自己要求高的他，無法接受在場上跑不動或守不住情況，只要上場就是想給球迷最好一面，「所以希望這季能好好把握，爭取季後賽機會，再努力去拚一下冠軍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中