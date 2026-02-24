PLG》穿上各階段球衣想起「狂野」的自己 林志傑親曝讓他決定退休的原因

林志傑引退紀念商品。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年賽季退休，球隊為他舉辦盛大引退賽和相關活動，並特別讓他穿上各階段球衣拍攝形象照，令林志傑直呼，這讓他想起過去「狂野」的自己，無論是球技還是個性，而他也談到讓他決定退休的那一刻。

43歲的林志傑為台灣男籃指標球星，過去SBL時期曾幫助台啤完成二連霸，之後赴對岸加入CBA球隊浙江廣廈，甚至被譽為「隊魂」，2019年他回到台灣加入勇士，率領球隊在PLG締造三連霸王朝。

請繼續往下閱讀...

林志傑在台灣籃壇地位崇高，球隊為了他盛大舉辦引退賽，今天先舉行引退賽前記者會，發布售票、周邊商品、主視覺等資訊。這次特別穿了台啤、廣廈、勇士等不同階段的球衣拍照，林志傑說：「想起自己最狂野的時候，不管是球技、個性，年輕時的我是很難掌控的，這也是我一直在改進、努力學習的地方，希望讓自己更好一點。」

林志傑上個賽季其實就已萌生退休念頭，但在總冠軍賽第7戰卻因追防盧峻翔後重摔，導致手腕骨折，沒能讓賽季完美結束。提到最後讓他決定退休的一刻，他不諱言，就是在那次受傷當下，讓他覺得「時間好像差不多了」，向來對自己要求高的他，無法接受在場上跑不動或守不住情況，只要上場就是想給球迷最好一面，「所以希望這季能好好把握，爭取季後賽機會，再努力去拚一下冠軍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法