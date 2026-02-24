自由電子報
MLB》兩度三振大谷翔平！道奇牛棚大將談「投打互換」：謝囉先不要

2026/02/24 19:09

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇後援左投費西亞（Alex Vesia）在經歷喪女之痛後，春訓積極投入訓練，心情也有所調適，還在Live BP（實戰投打）兩度三振二刀流巨星大谷翔平。今天受訪，費西亞坦言，很久沒有在這種強度下投球，感覺很棒。

「那真的很過癮，好一陣子沒這樣全力較量了。大谷是我認識最有競爭心的人，而我也準備好了，這真的很有趣。」費西亞在春訓Live BP兩度K掉大谷，投出三振後還霸氣怒吼，走出喪女之痛後，重新找回在投手丘上的真性情。

費西亞還透露，自己三振掉大谷後，也走上前與大谷交流，「我請教他有關我出手點的問題，還有直球和滑球的一些細節。」費西亞還笑著爆料：「有趣的是，我看到有人在X上說，下次讓費西亞站打擊區對決大谷好了，我心想『謝囉先不要（No thank you）』！我還是待在投手丘就好！」

費西亞今天迎來春訓熱身賽首秀，面對水手在5局上登板，中繼1局用了17顆球繳出3上3下外帶1K的精彩表現，退場時也受到球迷以及休息室隊友的滿滿掌聲。

費西亞。（法新社）費西亞。（法新社）

