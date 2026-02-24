自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》賽程出爐！開幕戰3/28猿象對決

2026/02/24 19:10

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，全年共安排48場賽事，勢必為新球季增添嶄新話題。

一軍例行賽共安排360場比賽，每隊出賽120場，主、客場各60場。今年例行賽使用的11座球場與場次分配為：臺北大巨蛋58場、天母球場40場、新莊球場50場、樂天桃園球場52場、洲際球場47場、斗六球場2場、亞太主球場48場、澄清湖球場45場、花蓮球場2場、台東球場6場。

開幕戰後，3月29日將進行「一日三地」賽事。臺北大巨蛋由樂天桃猿續任主隊迎戰味全龍；中信兄弟則在洲際球場舉行主場開幕戰，對手為富邦悍將；統一7-ELEVEN獅於亞太主球場進行主場首戰，迎戰台鋼雄鷹。

3月31日，樂天桃猿返回桃園主場，在樂天桃園棒球場對決台鋼雄鷹。4月3日，新莊球場主場首戰由富邦悍將迎戰樂天桃猿；同日，味全龍於天母球場進行主場首戰，對手為台鋼雄鷹。4月6日，高雄澄清湖棒球場也將迎來主場開幕戰，由台鋼雄鷹對戰統一7-ELEVEN獅。

嘉義市立棒球場本季首戰將於4月22日登場，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰味全龍。5月19、20日花蓮球場安排兩場賽事，味全龍與台鋼雄鷹將為花蓮球迷帶來精彩對決。斗六球場賽事則於下半季展開，7月8、9日同樣由味全龍與台鋼雄鷹交手。台東球場則於7月14、15日迎來系列戰，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰富邦悍將，點燃台東棒球熱情。

中職37年精彩可期，六隊競逐不容錯過！中華職棒持續在全台各地舉行賽事，期盼吸引更多球迷進場支持國球。新球季即將到來，聯盟誠摯邀請全台球迷走進球場，為喜愛的球隊與選手熱情應援！

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）中華職棒37年賽季即將到來，全新球季將於3月28日正式開打。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中