PLG》和林志傑攜手捧冠歷歷在目 陳世念分享兩個小故事

陳世念到場祝福林志傑。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士球星林志傑將在今年賽季後退休，今天賽前記者會特別邀請「黃金世代」成員田壘、曾文鼎、陳世念等人到場分享彼此場內外故事，和林志傑合作最久的陳世念也分享了兩個場外小故事。

陳世念表示，自己在賽場上的成績或許不如曾文鼎、田壘，但他和林志傑是一起在場上時間最久的，「從一開始傑哥招牌大轉身跟招牌三分、把籃框灌倒等，記憶都很深刻，能跟他一起拿到冠軍，同時在場上是多麼幸福的一件事情。」

陳世念提到當年台啤爭冠時，他和林志傑同時扭傷腳還去國術館放血，「當時醫生還戴了香雞排手套幫我們放血，其實有點緊張。」他透露，雖同為帶傷上陣情況，但林志傑要他拿到球就投，做相對簡單的事情，展現大哥風範，「他包辦切入和所有我要做的事情，真的很開心能一起拿下冠軍。」

陳世念分享林志傑另類激勵人的方式，他透露，之前有次比賽因為自己的失誤輸球，他躲在休息室裡哭了許久，「傑哥進來先跟我說不要哭，但他後來越看越生氣就對我大吼『你是不是男子漢！』，當下我希望他可以溫柔一點，但我知道這是他激勵我的方式。」

看到昔日隊友退休，陳世念開玩笑說：「想要跟傑哥講，祝福你每天起床不要跟我和壘哥一樣都腰酸背痛，好好享受每天跟家庭相處的時光，我也知道你會用自己的方式幫助台灣籃球，期待你人生下個篇章。」

