WTT大滿貫》苦戰4局不敵王曼昱 鄭怡靜對戰首勝仍未開張

2026/02/24 21:22

鄭怡靜在女單次輪不敵中國名將王曼昱，無緣晉級16強。（取自WTT官網）鄭怡靜在女單次輪不敵中國名將王曼昱，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽女單次輪，以1:3不敵世界排名第2的中國名將王曼昱，生涯對戰首勝依舊未能開張；從資格賽晉級的國泰女將簡彤娟也以0:3不敵南韓一姐申裕斌，連續4年止於32強。

世界排名18的鄭怡靜生涯六度對上王曼昱還沒贏過，去年雙方兩度遭遇，年初的亞洲杯8強賽鄭怡靜以1:4落敗，年底的澳門冠軍賽，鄭怡靜則因傷退賽保送對手晉級16強。

今天再度交鋒，鄭怡靜首局成功執行戰術，一路僵持至9平才被對手正手搶攻和接發球擰拉得手連拿2分，9:11讓出；次局，雙方再度纏鬥至9平，這回鄭怡靜先靠強力正手取分，隨後反手斜線也打穿對手防線，11:9扳回一城。

關鍵第3局，王曼昱火力開始加溫，在4:3領先時打出一波7:1的猛攻，11:4迅速拿下；鄭怡靜第4局再度陷入1:4落後，即使叫出暫停也未能止血，最終5:11吞敗。

賽後王曼昱也盛讚鄭怡靜今天的發揮比前幾次更好，包括主動積極的搏殺，也打了不少精采好球，後面兩局她透過技戰術調整，例如加強落點控制和發搶的銜接，才控制住局面。

世界排名94的簡彤娟在32強對決世界排名13的申裕斌，也以2:11、8:11、7:11落敗，繼2017年亞青團體賽之後，吞下對戰2連敗，不過，簡彤娟這一站從資格賽一路殺進32強，收穫150分積分，世界排名可望大幅回升至64名左右。

