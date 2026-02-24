自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林志傑引退倒數 台哥大送上大禮專屬號碼

2026/02/24 21:36

台灣大總經理林之晨（左1）致贈「專屬」引退禮予林志傑（右1），包括將志傑原有門號升級為「終身守護」免月租服務，以及特別挑選的「黃金門號」，特別融入志傑背號「12」與圓滿寓意「88」，象徵長期相伴的行動與承諾。（台灣大哥大提供）台灣大總經理林之晨（左1）致贈「專屬」引退禮予林志傑（右1），包括將志傑原有門號升級為「終身守護」免月租服務，以及特別挑選的「黃金門號」，特別融入志傑背號「12」與圓滿寓意「88」，象徵長期相伴的行動與承諾。（台灣大哥大提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 台灣職籃精神領袖暨傳奇球星「野獸」林志傑今日舉辦引退記者會，宣布將於4月11日至12日於台北小巨蛋舉辦「林志傑引退週」活動，為橫跨26年的職業生涯畫下句點。長期支持台灣運動產業、力挺台北富邦勇士籃球隊的台灣大哥大，由總經理林之晨親自出席記者會，宣布以「冠名贊助夥伴」身分，攜手富邦勇士球團打造台灣職籃史上首場以球員為核心的「引退週」，共同見證一個世代的傳奇落幕與嶄新啟程。

喜愛林志傑的球迷們，除可鎖定台灣大官網，掌握「引退週」的台灣大用戶專屬優惠購票資訊，也可透過台灣大代理的《FreeDunk》，在虛擬球場中化身「野獸」，與傳奇並肩上場。活動期間每日登入即可獲得「野獸之力」，連續登入滿12天更可解鎖高價值虛寶「潛力精華」等豐富獎勵。

台灣大哥大總經理林之晨表示，林志傑不只是同時具備運球、滯空力、暴扣、外線、妙傳、防守、籃板的鋒衛全能型球員，在場上的領導力，關鍵時刻挺身而出的韌性與鬥志，以最重要的，對身體狀態維持的嚴格自我要求，定義了台籃GOAT的高度，也成為所有球員的標竿。看林志傑打球，不只是饗宴，更能完全感受到他為帶領球隊勝利，全力以赴、始終燃燒的靈魂。為致敬野獸的傳奇旅程，台灣大特別規劃三項專屬引退禮，陪伴志傑迎向人生新篇章。

林之晨於現場親自致贈三項專屬引退禮，將台灣大對傳奇的敬意，化為長期相伴的行動與承諾。首先，是具專屬識別意義的「1288」黃金門號「09XX-12XX88」，將林志傑的經典背號「12」結合寓意圓滿與新篇章啟程的「88」，讓這組在數位時代代表個人的號碼，成為紀念這段傳奇旅程的永續印記。為感謝林志傑多年來的付出，台灣大同步將其原有門號升級為「終身守護」免月租服務，無論未來職涯如何轉換，這份連結始終穩定不變，陪伴不間斷。最後，獻上高150公分的「野獸怒吼」蒙太奇紀念圖，匯集林志傑26年經典賽事瞬間，並將畫面中的籃框倒數定格於2026年4月12日引退賽當天，象徵這段傳奇被銘記，也讓那聲撼動全場的野獸吶喊，化為世代傳承的印記。

林之晨進一步分享，自己比志傑大四歲，但同樣受到喬丹與《灌籃高手》啟發開始打球，也是在國三抽高才進入校隊、打的同是2、3號雙棲，甚至球衣上的名字一樣是C.C. Lin，因此很早就開始關注志傑，在他2003年震碎籃框化身「野獸」那一刻開始，更是被強力圈粉。

林之晨特別感謝林志傑2019年回台加入勇士，當大家懷疑37歲的「老將」能有多大能耐，野獸硬是帶領球隊建立三連霸王朝，證明年齡只是數字。這些年在場邊看林志傑打球，最難忘的還是在對手氣旺時，他常會帶領球隊反攻、最後來一記高難度得分，導致對方叫暫停，這時林志傑總會在中場「野獸吶喊」，帶動全場沸騰。二十六年來，林志傑早從野獸，化身為台籃的精神象徵，他在壓力最大時勇於承擔，讓大家可以放心「球給志傑」，帶領團隊突破極限的態度，正呼應台灣大長期所堅持的「Open Possible 能所不能」精神。

林之晨期盼林志傑這股永不熄滅的「野獸魂」，未來能化作推力，激勵「台灣大運動家族」、以及所有的台灣運動選手們，也將這份堅持與感動，傳遞給每一位球迷與用戶。

林志傑表示，職業生涯能走到今天，除了自己的努力，更感謝所有球迷一路以來的支持，特別感謝台灣大長期力挺，從場上拼戰到迎向人生新階段，始終給予踏實的陪伴。籃球教會我的，不只是比賽技巧，更是在壓力與挑戰中持續突破、實踐「能所不能」的信念。本季仍會全力以赴完成最後賽程，未來無論身處何種角色，都將以同樣的態度持續投入、向前邁進。

記者會上提及家人時，林志傑一度激動落淚、久久無法言語，表示想把心裡最深的感謝與告別，留到引退賽當天再說。針對退休生活規劃，林志傑則表示，首要規劃將重心轉向家庭，用全心陪伴最親愛的家人。同時也認為從球員身分退役並非終點，正與球團研議未來身分轉換，希望能帶著同樣的熱情，在人生的下一階段，以不同的角色持續發光、延續籃球魂。

林志傑引退主視覺以黑金為主色，象徵歷練與榮耀。三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個階段，從台啤時期的衝擊張力，到CBA廣廈與台灣隊的成長進化，再到回台加盟富邦勇士成為球隊核心，完整呈現其橫跨世代的籃球歷程。主題字「THE BEAST」象徵永不退場的野獸精神，也彰顯他在台灣籃球黃金世代中的關鍵地位。

引退週將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行。4月11日賽後舉辦「FOR 12」演唱會；4月12日舉行「12 FOR 12」引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合現場演出與影像回顧，為職業生涯畫下句點。兩日進場球迷皆可獲得專屬紀念贈品，指定區域另加贈限定手燈與紀念公仔，為這段傳奇旅程留下珍藏。此外，富邦勇士攜手小男孩樂團推出致敬單曲《THANK YOU BEAST》，並規劃於5月30日至6月21日在松菸文創園區一號倉庫舉辦紀念特展。

台灣大總經理林之晨（左1）致贈「專屬」引退禮予林志傑（右1），包括將志傑原有門號升級為「終身守護」免月租服務，以及特別挑選的「黃金門號」，特別融入志傑背號「12」與圓滿寓意「88」，象徵長期相伴的行動與承諾。（台灣大哥大提供）台灣大總經理林之晨（左1）致贈「專屬」引退禮予林志傑（右1），包括將志傑原有門號升級為「終身守護」免月租服務，以及特別挑選的「黃金門號」，特別融入志傑背號「12」與圓滿寓意「88」，象徵長期相伴的行動與承諾。（台灣大哥大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中