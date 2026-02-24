PLG》林志傑引退倒數 台哥大送上大禮專屬號碼

台灣大總經理林之晨（左1）致贈「專屬」引退禮予林志傑（右1），包括將志傑原有門號升級為「終身守護」免月租服務，以及特別挑選的「黃金門號」，特別融入志傑背號「12」與圓滿寓意「88」，象徵長期相伴的行動與承諾。（台灣大哥大提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 台灣職籃精神領袖暨傳奇球星「野獸」林志傑今日舉辦引退記者會，宣布將於4月11日至12日於台北小巨蛋舉辦「林志傑引退週」活動，為橫跨26年的職業生涯畫下句點。長期支持台灣運動產業、力挺台北富邦勇士籃球隊的台灣大哥大，由總經理林之晨親自出席記者會，宣布以「冠名贊助夥伴」身分，攜手富邦勇士球團打造台灣職籃史上首場以球員為核心的「引退週」，共同見證一個世代的傳奇落幕與嶄新啟程。

喜愛林志傑的球迷們，除可鎖定台灣大官網，掌握「引退週」的台灣大用戶專屬優惠購票資訊，也可透過台灣大代理的《FreeDunk》，在虛擬球場中化身「野獸」，與傳奇並肩上場。活動期間每日登入即可獲得「野獸之力」，連續登入滿12天更可解鎖高價值虛寶「潛力精華」等豐富獎勵。

台灣大哥大總經理林之晨表示，林志傑不只是同時具備運球、滯空力、暴扣、外線、妙傳、防守、籃板的鋒衛全能型球員，在場上的領導力，關鍵時刻挺身而出的韌性與鬥志，以最重要的，對身體狀態維持的嚴格自我要求，定義了台籃GOAT的高度，也成為所有球員的標竿。看林志傑打球，不只是饗宴，更能完全感受到他為帶領球隊勝利，全力以赴、始終燃燒的靈魂。為致敬野獸的傳奇旅程，台灣大特別規劃三項專屬引退禮，陪伴志傑迎向人生新篇章。

林之晨於現場親自致贈三項專屬引退禮，將台灣大對傳奇的敬意，化為長期相伴的行動與承諾。首先，是具專屬識別意義的「1288」黃金門號「09XX-12XX88」，將林志傑的經典背號「12」結合寓意圓滿與新篇章啟程的「88」，讓這組在數位時代代表個人的號碼，成為紀念這段傳奇旅程的永續印記。為感謝林志傑多年來的付出，台灣大同步將其原有門號升級為「終身守護」免月租服務，無論未來職涯如何轉換，這份連結始終穩定不變，陪伴不間斷。最後，獻上高150公分的「野獸怒吼」蒙太奇紀念圖，匯集林志傑26年經典賽事瞬間，並將畫面中的籃框倒數定格於2026年4月12日引退賽當天，象徵這段傳奇被銘記，也讓那聲撼動全場的野獸吶喊，化為世代傳承的印記。

林之晨進一步分享，自己比志傑大四歲，但同樣受到喬丹與《灌籃高手》啟發開始打球，也是在國三抽高才進入校隊、打的同是2、3號雙棲，甚至球衣上的名字一樣是C.C. Lin，因此很早就開始關注志傑，在他2003年震碎籃框化身「野獸」那一刻開始，更是被強力圈粉。

林之晨特別感謝林志傑2019年回台加入勇士，當大家懷疑37歲的「老將」能有多大能耐，野獸硬是帶領球隊建立三連霸王朝，證明年齡只是數字。這些年在場邊看林志傑打球，最難忘的還是在對手氣旺時，他常會帶領球隊反攻、最後來一記高難度得分，導致對方叫暫停，這時林志傑總會在中場「野獸吶喊」，帶動全場沸騰。二十六年來，林志傑早從野獸，化身為台籃的精神象徵，他在壓力最大時勇於承擔，讓大家可以放心「球給志傑」，帶領團隊突破極限的態度，正呼應台灣大長期所堅持的「Open Possible 能所不能」精神。

林之晨期盼林志傑這股永不熄滅的「野獸魂」，未來能化作推力，激勵「台灣大運動家族」、以及所有的台灣運動選手們，也將這份堅持與感動，傳遞給每一位球迷與用戶。

林志傑表示，職業生涯能走到今天，除了自己的努力，更感謝所有球迷一路以來的支持，特別感謝台灣大長期力挺，從場上拼戰到迎向人生新階段，始終給予踏實的陪伴。籃球教會我的，不只是比賽技巧，更是在壓力與挑戰中持續突破、實踐「能所不能」的信念。本季仍會全力以赴完成最後賽程，未來無論身處何種角色，都將以同樣的態度持續投入、向前邁進。

記者會上提及家人時，林志傑一度激動落淚、久久無法言語，表示想把心裡最深的感謝與告別，留到引退賽當天再說。針對退休生活規劃，林志傑則表示，首要規劃將重心轉向家庭，用全心陪伴最親愛的家人。同時也認為從球員身分退役並非終點，正與球團研議未來身分轉換，希望能帶著同樣的熱情，在人生的下一階段，以不同的角色持續發光、延續籃球魂。

林志傑引退主視覺以黑金為主色，象徵歷練與榮耀。三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」三個階段，從台啤時期的衝擊張力，到CBA廣廈與台灣隊的成長進化，再到回台加盟富邦勇士成為球隊核心，完整呈現其橫跨世代的籃球歷程。主題字「THE BEAST」象徵永不退場的野獸精神，也彰顯他在台灣籃球黃金世代中的關鍵地位。

引退週將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行。4月11日賽後舉辦「FOR 12」演唱會；4月12日舉行「12 FOR 12」引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合現場演出與影像回顧，為職業生涯畫下句點。兩日進場球迷皆可獲得專屬紀念贈品，指定區域另加贈限定手燈與紀念公仔，為這段傳奇旅程留下珍藏。此外，富邦勇士攜手小男孩樂團推出致敬單曲《THANK YOU BEAST》，並規劃於5月30日至6月21日在松菸文創園區一號倉庫舉辦紀念特展。

