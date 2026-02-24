網球》百大外黑馬爆冷挫世界第6！基普森生涯最重大勝利

基普森。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP250等級的阿卡普科男網賽大爆冷門，會外賽殺入的百大外黑馬基普森（Patrick Kypson）歷經3盤苦戰，終以6：1、6：7（4：7）、7：6（7：4）扳倒澳洲第2種子德米納爾（Alex de Minaur），自2024年印地安泉以來首度在巡迴賽的會內舞台贏球。

「感覺棒極了！一切都很重要，我得顧好發球，也必須接好球。我的正手擊球非常有力，幸運的是，我能夠長時間保持這些狀態。」世界排名103的基普森，延續會外賽突圍氣勢，首輪面對排行高居第6的德米納爾毫無懼色，決勝盤4：5無路可退之際關鍵回破，再度搶7時又從0：2倒趕4分超前，拉鋸2小時39分鐘驚險出線，也終止2屆阿卡普科冠軍德米爾納近來的5連勝，16強將對決美國同胞中島布蘭登。

德州農工大學出身的基普森，去年挑戰賽囊括4座金盃，但更高層級的巡迴賽原本僅拿3勝，而且全都在2024年，如今靠著高達71%的第1發得分率，跌破國際賭盤及眾專家眼鏡，硬是淘汰甫於ATP500等級鹿特丹奪冠的德米納爾，即將首度突破百大關卡，26歲的他對於生涯最重大勝利有感而發，「保持冷靜對我來說並不容易，或許這項運動最困難的部分，就是控制好自己的情緒。」

