自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》前球王梅德維夫杜拜開胡後 呼籲改革排名制度

2026/02/25 07:17

梅德維夫。（路透）梅德維夫。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕梅德維夫（Daniil Medvedev）以6：1、6：3再度擊敗中國對手商竣程，開胡晉級杜拜男網賽16強後，這位俄國前世界球王呼籲職業網壇徹底改革排名制度，以減輕球員沉重參賽壓力。

「據我所知，我認為球員們會同意…舉辦更多強制性賽事。」梅德維夫自杜哈首輪以來，連續2站ATP500等級中東賽事淘汰商竣程，次輪強碰40歲瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），賽後受訪時他建議巡迴賽主事者，把排名積分限制在最負盛名的大型舞台，以此來說服球員減少參賽場次，「我覺得應該保留四大滿貫、11項大賽，就這些了。至於其他（500和250分級別）或許可以取消積分之類的。」

這位2021年美國公開賽冠軍表示，為了提升排名躋身8強角逐的年終總決賽，球員們得到處爭取積分並不斷增加訓練量，有時甚至傷害身體健康，並舉例：「去年魯內（Holger Rune）在斯德哥爾摩（250等級）受傷，大家都講：『是啊，但你沒必要打。』如果他想去杜林（年終賽），就必須去，即使那不是強制性賽事。」

30歲的梅德維夫還透露，去年曾連續趕場7項賽事，就因開季表現欠佳，只能到處搶分拉高排名，「如果那裡沒有積分，至少做決定會容易些，但這不可能發生。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中