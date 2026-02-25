網球》前球王梅德維夫杜拜開胡後 呼籲改革排名制度

梅德維夫。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕梅德維夫（Daniil Medvedev）以6：1、6：3再度擊敗中國對手商竣程，開胡晉級杜拜男網賽16強後，這位俄國前世界球王呼籲職業網壇徹底改革排名制度，以減輕球員沉重參賽壓力。

「據我所知，我認為球員們會同意…舉辦更多強制性賽事。」梅德維夫自杜哈首輪以來，連續2站ATP500等級中東賽事淘汰商竣程，次輪強碰40歲瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），賽後受訪時他建議巡迴賽主事者，把排名積分限制在最負盛名的大型舞台，以此來說服球員減少參賽場次，「我覺得應該保留四大滿貫、11項大賽，就這些了。至於其他（500和250分級別）或許可以取消積分之類的。」

這位2021年美國公開賽冠軍表示，為了提升排名躋身8強角逐的年終總決賽，球員們得到處爭取積分並不斷增加訓練量，有時甚至傷害身體健康，並舉例：「去年魯內（Holger Rune）在斯德哥爾摩（250等級）受傷，大家都講：『是啊，但你沒必要打。』如果他想去杜林（年終賽），就必須去，即使那不是強制性賽事。」

30歲的梅德維夫還透露，去年曾連續趕場7項賽事，就因開季表現欠佳，只能到處搶分拉高排名，「如果那裡沒有積分，至少做決定會容易些，但這不可能發生。」

