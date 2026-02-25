自由電子報
MLB》鄭宗哲春訓首安、首打點出爐！ 大展選球眼上壘率破6成

2026/02/25 07:22

鄭宗哲春訓首安首打點出爐。（資料照，法新社）鄭宗哲春訓首安首打點出爐。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪今天在大聯盟春訓熱身賽以7：16遭匹茲堡海盜痛擊吞敗，台灣經典賽好手鄭宗哲此役替補上陣擔任游擊手，春訓首安首打點出爐，同時還跑回分數。

鄭宗哲在6局代守上陣，首打席選到四壞保送上壘，並在同一局靠著隊友的滾地球回來得分。第二打席，鄭宗哲面對柯提斯（Khristian Curtis）內角90.8英哩卡特球，以95.6英哩（約153.85公里）的擊球初速，敲出右邊方向紮實安打，春訓首安、首打點同時出爐。

鄭宗哲是台灣經典賽的關鍵一員，休賽季他歷經4度DFA後轉戰紅襪，春訓熱身賽出場3場，共3打數敲出1安打，跑回3分，帶有1分打點，選到3次四壞保送只被三振1次，還有1次盜壘成功，打擊率3成33，上壘率6成67，攻擊指數剛好1.000。

海盜本場比賽狂敲21安灌進16分，其中農場裡面的大聯盟頭號大物葛瑞芬（Konnor Griffin）敲出春訓首轟，單場雙響砲灌進4分打點，展現驚人潛力。

