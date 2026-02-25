MLB》台灣警戒！ 澳洲狀元郎砲轟道奇火球男、春訓首轟出爐（影音）

Travis Bazzana blasts a 3-run homer! pic.twitter.com/ddGtBZiVvH — MLB （@MLB） February 24, 2026

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在春訓熱身賽對陣守護者，終場以11：3大勝對手拿下熱身賽4連勝，其中道奇表現最亮眼的是大物外野手德保拉（Josue De Paula）他單場3安猛打；而守護者澳洲經典賽國手巴札納（Travis Bazzana）則敲出春訓首轟。

巴札納是2024年的選秀狀元，在2025年與2026年分別位居大聯盟百大新秀榜單第10名與第20名，上個賽季他已經升上3A，整季繳出9轟，打擊率2成45，攻擊指數（OPS）0.813的成績單，本季有可能會被升上大聯盟。

此外，巴札納有代表澳洲參加今年的世界棒球經典賽，是台灣首戰就要面對的強敵，今天他擔任球隊先發二壘手打7棒，首打席就面對道奇火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez）開轟，敲出一發3分砲，還恰巧送回同樣要參加經典賽，因為觸身球上壘的台灣代表費爾柴德（Stuart Fairchild）。

巴札納敲出春訓首轟。（法新社）

不過守護者的攻勢就止於巴札納的三分砲，道奇在1下先得2分，3下回敬5分大局逆轉，後續5、6兩局又各得2分，終場以11：3大勝。羅哈斯（Miguel Rojas）擔任首棒敲雙安，新同學塔克（Kyle Tucker）未敲安但選到2次保送跑回2分，佛里曼（Freddie Freeman）敲1安打下2分打點，帕赫斯（Andy Pages）也有2分打點進帳。

道奇外野大物德保拉今天單場3安是全隊最多安打的球員，此外另一位大物霍普（Zyhir Hope）也在比賽後段代打上陣敲安帶有1分打點，選到1次四壞保送2度上壘。

道奇新同學塔克（左）。（路透）

