經典賽》澳洲左投戰力強大 台灣隊強烈警戒「眼鏡三俠」

〔記者羅志朋／綜合報導〕這屆經典賽下週四開打，預賽台灣隊與日本、南韓、澳洲、捷克同分在C組，分組5取2晉級8強，比賽地點在東京巨蛋，台灣隊首戰澳洲勝負將是關鍵。

3月5日澳洲先對台灣隊，隔天對捷克，休兵1天後，8日對日本，9日再對南韓，澳洲目標是晉級8強，勢必會將最好的投手戰力，重兵佈署在台、韓之戰，而澳洲帶15名投手出征，其中7名左投，從帳面上戰力來看，澳洲左投實力明顯優於右投，特別是「眼鏡三俠」湯森（Blake Townsend）與雙胞胎兄弟檔A.威爾斯（Alex Wells）、L.威爾斯（Lachlan Wells），3人都戴眼鏡上陣。

24歲的湯森採4分之3側投，2023年經典賽對日本中繼1局無失分，2024年12強賽對台灣隊中繼0.2局失2分，去年他在海盜2A出賽22場其中12場先發，戰績5勝4敗、防禦率2.05，另在高階1A出賽11場都是後援，拿到2勝1救援、防禦率1.14，季末上3A投1場2.1局無失分，表現相當亮眼。

後天將滿29歲的L.威爾斯與A.威爾斯是雙胞胎兄弟檔，兩人都採高壓式投法，而且都拿過澳洲聯賽年度MVP，去年L.威爾斯轉戰韓職發展，A.威爾斯具大聯盟資歷，兄弟倆首度攜手征戰WBC。

2023至2024年澳洲棒球聯盟賽季L.威爾斯榮獲年度MVP，該季他先發9場戰績6勝0敗、防禦率0.94，2024年他在費城人2A先發16場拿下6勝5敗、防禦率3.55，去年季中他以洋將傷兵替補的身分短暫加盟韓職英雄，先發4場拿下1勝1敗、防禦率3.15，球季結束以亞洲外援身分加盟LG雙子。

A.威爾斯在2021、22年效力金鶯曾上過大聯盟，合計出賽13場有8場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.60，近年在澳洲聯賽發展，2024至2025年澳洲棒球聯盟賽季他榮獲年度MVP，該季他先發10場戰績6勝1敗、防禦率1.55，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽9場都是先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球只出現6次四壞保送，控球非常精準。

另外，25歲左投奧拉克林（Jack O'Loughlin），上一屆經典賽對南韓用21球先發2局，讓對方打者6上6下無失分無關勝敗，對捷克用38球先發2.2局被敲1安飆3K失1分，當時是澳洲主力投手。

2024年奧拉克林效力運動家曾短暫上大聯盟，出賽4場共投9.2局、防禦率4.66，去年他在洛磯3A出賽17場其中10場先發，戰績1勝3敗、防禦率6.91，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽10場都是先發，戰績4勝3敗、防禦率3.91，以62K勇奪三振王。

31歲左投甘迺迪（Jon Kennedy）是WBC澳洲三朝元老，也打過兩屆12強賽，國際賽經驗豐富，身高203公分的他採4分之3短揮臂投球，上一屆經典賽他出賽3場共投2局無失分，對南韓拿下勝投，2024年12強賽對台灣隊中繼1局無失分，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽10場都是先發，戰績3勝4敗、防禦率3.78，52.1局投球只出現5次四壞保送。

上述5名左投都是澳洲主戰投手，整體實力明顯優於陣中右投，他們都有機會首戰對台灣隊登板，必須強烈警戒。

