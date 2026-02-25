自由電子報
經典賽》專轟日、韓強投 澳洲「雙捕」有夠會打

2026/02/25 08:44

柏金斯（右）。（資料照）柏金斯（右）。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕澳洲是這屆經典賽台灣隊首戰必須打敗的對手，澳洲帶3名捕手，預期31歲的柏金斯（Robbie Perkins）是主戰捕手，26歲的A.霍爾（Alex Hall）攻擊火力不俗，可望扛指定打擊，同為26歲的愛德華茲（Mitchell Edwards）替補。

柏金斯是WBC澳洲三朝元老，2023年經典賽他對南韓之戰，8局上轟出一發致勝3分砲，苦主是梁玹種，幫助澳洲1分差險勝南韓，對戰日本他從山本由伸手中敲出安打，2024年12強賽對台灣隊敲安帶有1分打點，他離開美職體系7年，近年都在澳洲聯賽發展，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他敲出10轟勇奪全壘打王，累計打擊率3成11，盜壘阻殺率3成90。

A.霍爾在釀酒人小聯盟體系打滾多年，2023年經典賽他對日本強投高橋宏斗轟出陽春砲，打回全隊唯一分數，同年亞冠賽砲轟南韓強投文東珠，2024年12強賽對台灣隊也打下1分打點，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽41場，累計打擊率3成29，盜壘阻殺率5成；順帶一提，A.霍爾曾拿下2022至2023年澳洲棒球聯盟年度MVP。

愛德華茲曾在費城人小聯盟體系打滾，總計蹲256.2局出現6次失誤和8次捕逸，盜壘阻殺率4成30，近年回到澳洲聯賽發展，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽25場，累計打擊率3成05，盜壘阻殺率3成70。

