體育 棒球 MLB

MLB》驚悚！台灣經典賽國手對道奇 險遭158.2公里火球爆頭（影音）

2026/02/25 08:58

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者台、美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在對陣道奇一戰繳出1安打表現，不過在首打席他差點遭到道奇火球男亨利奎茲（Edgardo Henriquez）的火球爆頭，場面相當驚險。

費爾柴德擁有277場大聯盟出賽經驗，在休賽季跟守護者簽下小聯盟合約，守備良好的是此次台灣代表隊的重要外野手人選，有機會擔任先發中外野手。

今天費爾柴德在對道奇一戰擔任先發中外野手打第6棒，首打席他面對亨利奎茲，前4球選到2好2壞，但第5球卻直接往他頭上砸，速度高達98.3英哩（158.20公里），最終成為觸身球保送。

費爾柴德在被觸身球保送後，透過澳洲狀元郎巴札納（Travis Bazzana）的3分砲跑回來得分，接下來他被三振後，面對米爾斯（Wyatt Mills）失投紅中直球，以109.9英哩初速擊出強勁的一壘安打，單場2打數1安打，春訓打擊率2成86。

