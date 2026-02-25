自由電子報
MLB》「沒特別去想是誰...」大聯盟頭號大物炸雙響砲坦言意義非凡

2026/02/25 09:47

葛瑞芬。（資料照，美聯社）葛瑞芬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕排名大聯盟頭號大物的匹茲堡海盜新秀葛瑞芬（Konnor Griffin），今天在對上紅襪的春訓熱身賽，面對兩位具有一定資歷的選手開轟，炸出單場雙響砲，賽後受訪時雖坦言意義非凡，但仍未因對手是誰而分散注意力。

目前年僅19歲的葛瑞芬，在2024年選秀首輪第9順位被海盜相中，去年迎接小聯盟的第1年球季，在1A、高階1A與2A合計出賽122場，繳出.333/.415/.527的打擊三圍，外帶21發全壘打與94分打點，wRC+高達165，2025與2026年皆名列大聯盟百大頭號新秀。

葛瑞芬今天擔任先發游擊手打第7棒，2局上半二壘有人面對明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）迎來本場首打席，相中紅中曲球一棒扛出球場外，春訓熱身賽的首轟就是一發兩分砲。

4局上，紅襪換上在大聯盟超過100場出賽的馬丁尼茲（Seth Martinez），葛瑞芬再度上場鎖定外角橫掃球又把球送出中外野，第2發全壘打出爐上演單場雙響炮，後續仍獲得兩打席的機會都敲出滾地球出局，最終留下4打數雙安4分打點的優異表現，熱身賽OPS高達1.111。

前兩次打擊機會皆面對到在大聯盟層級有一定出賽數的選手，並都開轟炸裂，葛瑞芬也在今天賽後接受訪問時提到此事，他表示雖然這對他來說意義非凡，但他仍試著專心於當下，不因對手是誰而分散注意力，「當我站上打擊區，我就準備好要競爭了，因此我沒特別去想投手丘上的人是誰，我只在意他的球質，並選擇要用什麼樣的策略應對，那幾次揮棒的感覺不錯，所以把球打得很紮實。」

