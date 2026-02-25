2026世界棒球經典賽 花蓮戶外轉播熱血登場

花蓮市公所與遠百將在3/5舉辦經典賽戶外轉播派對。（市公所提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月5日開始，花蓮市公所特別在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦戶外轉播應援活動，號召鄉親齊聚一堂，共同為中華隊加油打氣，期待台灣健兒延續冠軍氣勢，在本屆經典賽中成為黑馬、強勢晉級。

花蓮市公所指出，花蓮市公所延續前年舉辦「世界12強棒球賽」戶外轉播應援活動的成功經驗，延續2024年世界12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍的熱血氣勢，將於3月5日起在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦「2026世界棒球經典賽戶外轉播應援活動」。花蓮市長魏嘉彥與遠百花蓮店長王翔新誠摯邀請市民朋友攜家帶眷前往觀賽，在戶外大螢幕前一起吶喊應援，感受最震撼的棒球魅力。

本次活動花蓮市公所再次取得ELTA愛爾達電視公播權，將完整轉播四場台灣隊預賽及晉級後賽事，包括：3月5日（週四）11:00 台灣 vs 澳洲、3月6日（週五）18:00 日本 vs 台灣、3月7日（週六）11:00 台灣 vs 捷克、3月8日（週日）11:00 台灣 vs 韓國；市長魏嘉彥說，棒球是台灣的國球，更是凝聚全民情感的重要力量，希望透過戶外轉播活動，讓市民不必遠行，也能在家鄉共享國際級賽事氛圍。

花蓮縣議員魏嘉賢也說，經典賽是國際棒球賽事的最高殿堂，各國好手都會拚盡全力爭取最高榮耀；這次台灣隊的名單中有張奕跟莊陳仲敖兩位花蓮子弟，邀請每一位花蓮鄉親到場一起愛花蓮、愛棒球，為選手加油打氣！

遠百花蓮店長王翔新表示，為讓球迷觀賽更盡興，遠百花蓮特別規劃「台灣英雄應援派對－強棒市集」，集結特色美食與人氣小吃，打造最具棒球氛圍的戶外派對。活動期間，民眾只要穿著任一棒球相關服飾，即可至現場服務台免費兌換小點心一份（每場次限量50份，送完為止），邀請大家一起用行動力挺台灣隊。

此外，花蓮市公所也準備應援加油棒及野餐墊供民眾使用，讓大家能輕鬆席地而坐、自在觀賽。無論是親子家庭、學生族群或熱血球迷，都能在建林廣場共享棒球盛會。花蓮市公所誠摯邀請市民朋友呼朋引伴，一同參與這場屬於台灣的棒球盛典，在春日暖陽下享受美食與比賽激情，為台灣隊吶喊助威，期待再創佳績、旗開得勝！



