經典賽》消防員砲轟高永表！ 澳洲WBC四朝元老最後一舞

肯內利。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2026年經典賽台灣隊首戰澳洲，其中，39歲的澳洲WBC四朝元老肯內利（Tim Kennelly）是陣中最年長球員，他的正職是消防員，日前宣告退役，這屆經典賽將是個人生涯最後一舞。

肯內利具9年小聯盟經驗，主守外野，2023年經典賽他砲轟南韓先發投手高永表，2024年12強賽他對台灣隊繳3安猛打賞，近年都在澳洲聯賽發展，兩度榮膺澳洲棒球聯盟年度MVP，累計出賽465場、敲出520支安打、轟65發全壘打、打下259分打點都是澳聯紀錄，也是伯斯熱火的傳奇球星，本季打完他宣告退役。

29歲的外野手懷菲德（Aaron Whitefield）是WBC三朝元老，2023年經典賽繳出3成08打擊率、4成71上壘率的優質成績單，2024年12強賽對台灣隊4打數未敲安，2020、2022年分別效力雙城、天使曾短暫上過大聯盟，合計出賽8場12打數未敲安，吞5K，小聯盟生涯累計出賽584場跑出192盜，兩度榮膺澳洲棒球聯盟年度MVP。

27歲的博亞爾斯基（Ulrich Bojarski）曾在美職老虎發展5年，短暫上過2A，近年回到澳洲聯賽發展，2023年經典賽他埋伏在9棒，對南韓之戰掃出2安，對戰日本也貢獻1安，2024年12強賽對戰日本開轟，苦主是井上溫大。

另外，24歲的柏克（Chris Burke）曾在小聯盟體系打滾，近年回到澳洲聯賽發展，代表澳洲打過2屆U23世界盃，2022年U23世界盃在天母球場對墨西哥開轟，該屆賽事他入選全明星隊最佳外野手。

這屆經典賽澳洲外野佈局預期將是懷菲德、博亞爾斯基與柏克，與大聯盟戰將米德（Curtis Mead）、大聯盟史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）共組攻擊核心，老將肯內利則是精神領袖。

