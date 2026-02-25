自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》WBC八強班底+多名新戰將 澳洲絕非弱者

2026/02/25 09:34

澳洲。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕上屆經典賽澳洲闖進8強締造隊史最佳成績，這屆WBC30名國手，有15人打過2023年經典賽和2024年12強賽，基本上是以兩大國際賽陣容為班底，再納入大聯盟戰將米德（Curtis Mead），雙胞胎左投A.威爾斯（Alex Wells）、L.威爾斯（Lachlan Wells），大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）則是首次征戰WBC，整體戰力不遜於3年前8強班底。

其中，25歲的內野手戴爾（Jarryd Dale）效力教士時期曾短暫上過3A，2024至2025年澳洲棒球聯盟賽季他繳出3成81打擊率，好表現獲歐力士青睞，去年他與歐力士簽下育成選手合約，在二軍出賽41場累計打擊率2成97，二壘、三壘、游擊都能守。

去年球季結束戴爾以亞洲外援身分加盟韓職起亞虎，成為韓職10隊唯一把亞洲外援名額給野手的球隊，其他9隊都簽投手，包含韓華鷹簽下台灣左投王彥程。

30歲的內野手格倫丁寧（Robbie Glendinning）具多年小聯盟資歷，能守內野多個位置，2023年經典賽對南韓他在7局上轟出逆轉3分砲，對日本之戰也貢獻安打，2024年12強賽對台灣隊4打數未敲安，慘吞3K，去年他在美國獨立聯盟討生活，出賽87場繳2成56打擊率，外帶18轟、17盜、71分打點，同年底投入澳洲棒球聯盟，出賽16場累計打擊率3成51。

澳洲一壘手預期將是25歲的溫格羅夫（Rixon Wingrove），小聯盟生涯累計58轟，1457打數被三振463次，吞K率偏高，2025至2026年澳洲棒球聯盟賽季他出賽39場繳2成92打擊率，轟出7發全壘打。

2023年經典賽溫格羅夫繳3成75打擊率，打下7分打點，並對古巴開轟，苦主是前富邦悍將洋投力亞士，2024年12強賽對台灣隊敲2安，對日本之戰開轟，挨轟投手是井上溫大，近年他在美國獨立聯盟討生活。

