NBA》聯盟認定擺爛開罰 溜馬主帥不滿爆料：根本沒找隊醫談過

2026/02/25 10:17

聯盟認定溜馬擺爛開罰，總教練卡萊爾不認同。（資料照，法新社）聯盟認定溜馬擺爛開罰，總教練卡萊爾不認同。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方日前認定爵士、溜馬「擺爛」，分別給出50萬美元與10萬美元的罰款，如今溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）受訪，表態不認同聯盟獨斷做法，並且公開了當初球隊被調查的內幕。

卡萊爾近日在節目《105.7 The Fan》上談到這次受罰，他不認同聯盟決定，同時批評整個調查過程。根據卡萊爾說法，這次導火線在於內史密斯（Aaron Nesmith）的傷勢是否可以出賽，聯盟單方面認定內史密斯可以上場，這讓卡萊爾非常不滿，痛批說「內史密斯連球都拿不好，要讓他打簡直荒謬」。

卡萊爾透露，聯盟有派人下來和溜馬高層對談，卡萊爾沒有被邀請，但他聽到了一些細節，並詢問聯盟是否要和隊醫、訓練員談話，因為這些人記錄了內史密斯的狀況，或是要問內史密斯本人也可以，但聯盟的人沒有採納卡萊爾的建議。

「他們說不用，他們不需要。」卡萊爾表示，聯盟採納了他們自己醫生的看法，問題是聯盟的醫生根本沒有給內史密斯做過檢查，卡萊爾還加碼爆料，聯盟調查人員詢問球隊高層，是否考慮過在現在戰績這麼差的情況下，給球員治療帶傷上場，這樣的說法讓他感到震驚。

不過對於卡萊爾說法，聯盟也做出回應，根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）拿到的官方聲明，指出卡萊爾的說法並不準確，聯盟有和溜馬總經理、負責運動醫學和體能訓練的副總面談過，球團也確定提供了所有聯盟要的資料，並表示不需要和總教練、隊醫面談。

