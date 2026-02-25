自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》旅美首年展現壓制力！林維恩想在經典賽對決大谷、和山本討教曲球

2026/02/25 10:49

林維恩。（資料照，路透）林維恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系、且入選本屆世界棒球經典賽的台灣新星左投林維恩，接受小聯盟官網訪問，他談到自己希望在接下來的國際賽事中，能對決到日本二刀流球星大谷翔平，並在賽後向道奇王牌山本由伸討教曲球。

官網提到，現年20歲的林維恩畢業於青棒強權平鎮高中，2023年U18世界盃棒球賽扮演關鍵要角的並幫助台灣拿下銀牌，一年後運動家選擇以130萬美元的簽約金簽下，正式開啟旅美之路。

去年林維恩迎來旅美的首年賽季，展現強大實力宰制1A與高階1A的打者，並順利升上2A也完成季後賽的體驗，上個賽季3個層級合計出賽26場（13場先發），87局投球送出高達117次三振，戰績4勝5敗，防禦率3.72，獨立防禦率（FIP）3.24。

運動家球員發展總監史普拉格（Ed Sprague）談到林維恩表示，他投好球的能力非常出色，「他很有潛力、投球動作流暢、身體素質也很好，搶好球以及把球投在好球帶邊角的能力非常印象深刻，他是個有趣且熱愛競爭的孩子，以他的年紀來說，在職業生涯第1個完整球季就能做到這些，真的很值得一看，讓人不禁得提醒自己他才19歲。」

林維恩的武器庫中除了速球之外，還包含卡特、橫掃球、彈指曲球以及叉指變速球，文章寫道，去年5月他開始意識到自己傳統的變速球失去效果後，便開始透過YouTube自學叉指變速球的握法，「我第1個看的是鮑爾（Trevor Bauer）在守護者時期的影片，那是一段慢動作的影片，然後我發現了他常丟的變速球握法，因此把它給學起來了，之後我還有看史庫柏爾（Tarik Skubal）和唐天賜（Jonah Tong）的變速球影片，這就是我學習的方式。」

林維恩在下周與同樣身處運動家體系的莊陳仲敖和沙子宸將要披上國家隊戰袍打經典賽，與同組的日本、南韓、澳洲與捷克在東京巨蛋力拚前進復賽的門票，他坦言自己非常想對到大谷翔平，並想向山本由伸討教曲球，「我當然想對到大谷，並和山本同場較勁，然後在比賽結束後，看能不能問山本他曲球的投法，因為他的曲球丟得很好，最後再找他們簽球衣。」

