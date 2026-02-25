自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》吸食喪屍煙彈遭逮 廣島快腿慘遭球團解約

2026/02/25 10:08

羽月隆太郎。（資料照，產經新聞）羽月隆太郎。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒廣島東洋鯉魚隊25歲內野手羽月隆太郎，日前因涉嫌使用「喪屍煙彈」（依托咪酯，Etomidate），違反《醫藥品醫療器械法》遭警方逮捕，後續他坦言自己確實有在使用，今天廣島球團宣布與他解約。

喪屍煙彈自去年5月26日起被列為危險藥物，本案為廣島縣首次查獲使用者。根據廣島縣警說法，羽月隆太郎在去年12月16日尿檢時被驗出有依托咪酯成分，他遭廣島中央警察署遭逮捕，疑似持有少量的喪屍煙彈並自用。羽月隆太郎在警方偵訊時否認上述指控，他表示：「我不記得自己有使用過喪屍煙彈。」

在調查後，羽月隆太郎在本月6日承認使用，廣島地方檢察廳於17日對其提起公訴。廣島球團將此次逮捕與起訴視為「極其嚴重的事件」，並發表聲明表示：「對於造成嚴重損害球迷信任的情況，我們深表歉意。」

羽月隆太郎2019年自神村學園畢業後投入日職選秀，以第7指名被廣島隊挑中，他以速度優勢與出色的跑壘技術聞名，擔任代跑要角。上個賽季共出賽74場，創下個人生涯新高，繳出打擊率2成95、17次盜壘成功的成績，同樣是個人生涯最佳表現。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中