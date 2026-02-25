日職》吸食喪屍煙彈遭逮 廣島快腿慘遭球團解約

羽月隆太郎。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒廣島東洋鯉魚隊25歲內野手羽月隆太郎，日前因涉嫌使用「喪屍煙彈」（依托咪酯，Etomidate），違反《醫藥品醫療器械法》遭警方逮捕，後續他坦言自己確實有在使用，今天廣島球團宣布與他解約。

喪屍煙彈自去年5月26日起被列為危險藥物，本案為廣島縣首次查獲使用者。根據廣島縣警說法，羽月隆太郎在去年12月16日尿檢時被驗出有依托咪酯成分，他遭廣島中央警察署遭逮捕，疑似持有少量的喪屍煙彈並自用。羽月隆太郎在警方偵訊時否認上述指控，他表示：「我不記得自己有使用過喪屍煙彈。」

在調查後，羽月隆太郎在本月6日承認使用，廣島地方檢察廳於17日對其提起公訴。廣島球團將此次逮捕與起訴視為「極其嚴重的事件」，並發表聲明表示：「對於造成嚴重損害球迷信任的情況，我們深表歉意。」

羽月隆太郎2019年自神村學園畢業後投入日職選秀，以第7指名被廣島隊挑中，他以速度優勢與出色的跑壘技術聞名，擔任代跑要角。上個賽季共出賽74場，創下個人生涯新高，繳出打擊率2成95、17次盜壘成功的成績，同樣是個人生涯最佳表現。

