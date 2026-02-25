經典賽》赴東京為台灣隊應援要注意！蔡其昌提醒「這物」大小別超規

民進黨立院黨團總召蔡其昌接受媒體人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕2026世界棒球經典賽下週四開打，預賽台灣隊與日本、南韓、澳洲、捷克同分在C組，分組5取2晉級8強，比賽地點在東京巨蛋。中職會長、民進黨立院黨團總召蔡其昌今受訪時提醒球迷，前往東京應援的注意事項，並透露目前台裔混血強打「龍仔」強納森．龍傷勢狀況，強調仍以選手健康為第一優先。

蔡其昌上午接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時，針對下週將在東京巨蛋登場的世界棒球經典賽事，他提醒，台灣民眾若要去觀賽可以帶小的手搖國旗、別針進場，因東京巨蛋場內規定不能帶過大的國旗會擋到其他觀眾。

請繼續往下閱讀...

「國家隊需要大家來集氣！」蔡其昌認為，比賽球迷當然有影響，球迷的支持會讓球員更有信心，也會讓球員更有壓力，大家那麼支持，不認真、不全力以赴怎麼行。他呼籲，民眾多給選手鼓勵，選手都很用心，但大家都是全力以赴投入訓練、比賽，就一定有機會。

在賽制上，蔡其昌也透露，他將在3月4日前往日本，台灣對澳洲、韓國的賽事非常重要，是台灣前進邁阿密的重中之重，這不是國家機密；同時，澳洲和韓國也把台灣隊當首要敵人，他相信教練團會做最好的安排，也希望上帝保佑，選手都不要受傷。

另，針對效力於小熊的台裔混血強打「龍仔」強納森．龍傷勢狀況，蔡其昌說明，目前初步檢查跟精密檢查都沒有骨折，不至於會影響到他不能出賽。不過，以Long的身體健康為第一要務，如果健康無虞、發揮實力也無虞，必然會延續過去想法跟計劃，小熊隊希望Long留在隊上多觀察幾天，教練團也尊重。

至於龍仔什麼時候來台灣或是直接去東京報到？蔡其昌強調，健康是第一、第二是什麼時間到，依照優先順序考量Long的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法