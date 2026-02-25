自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

台日交流賽》想品嚐台灣美食碰壁又踩雷 日職球星：好難吃

2026/02/25 10:50

山川穗高。（資料照，記者林正堃攝）山川穗高。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日職人氣球隊軟銀鷹、日本火腿受邀來台，將和中信兄弟、台灣隊與味全龍進行共4天4場交流賽，軟銀球星山川穗高昨天想在台灣品嘗美食，卻發現很多都要現金付款，最後還不慎踩雷，在社群媒體上PO文表示「好難吃」。

山川穗高是2023年經典賽冠軍國手，昨天在社群媒體instagram分享一張義大利料理薩莉亞的圖，上面寫道「想說品嚐一下台灣當地美食，結果都要現金付款」。隨後，山川穗高貼上一張焗烤類食物照，並寫道：「めっちゃまずい（好難吃）。」不慎在品嚐美食中踩雷。

軟銀鷹是日職人氣球隊之一，在日職12隊長期和央聯讀賣巨人和阪神虎並駕齊驅，居洋聯之最。且戰績傲人，隊史拿過23次聯盟第一、12次日本一，包括去年擊敗阪神虎奪冠，今晚將出戰中信兄弟。

軟銀前身大榮鷹曾於2003年訪台，當時由王貞治擔任監督。2005年改名後，如今軟銀鷹重返台灣、首次踏上大巨蛋，而球團會長王貞治也到訪，展現對台灣棒球高度重視，尤其大本營福岡距離台灣很近，且這2年陸續簽下台將張峻瑋和徐若熙後，和台灣棒球的連結增多，這次挾新科日本一聲勢訪台，對台灣球迷而言，不用出國就能觀戰日職豪門球隊的比賽，機會更難得。

山川穗高貼上一張焗烤類食物照，並寫道：「めっちゃまずい（好難吃）。」（圖片取自IG）山川穗高貼上一張焗烤類食物照，並寫道：「めっちゃまずい（好難吃）。」（圖片取自IG）

