體育 籃球 NBA

NBA》勇士虧了？庫明加轉戰老鷹首秀砍27分率隊大勝巫師（影音）

2026/02/25 11:03

〔記者粘藐云／綜合報導〕前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被交易至老鷹後，今天迎來轉隊後首秀，他替補上陣僅打了24分鐘，高效率繳出全場最高27分，這也是他本季最高得分，率隊以119：98大勝巫師。

23歲的庫明加在2021年選秀以首輪第7順位獲得勇士青睞，加入球隊初期他也獲得不少出賽機會，勁爆體能讓他備受期待，只是之後出賽時間逐漸變得不固定，甚至有陣子直接不在球隊輪換陣容內，他也在這季主動提出交易要求。今天賽前他這季場均12.1分、5.9籃板。

庫明加高效率砍進27分。（美聯社）庫明加高效率砍進27分。（美聯社）

庫明加在今年交易截止日前和希爾德（Buddy Hield）一起被送到老鷹，但之前考量他的傷勢，老鷹先讓他休兵，今天才正式迎來轉隊後首秀。

庫明加今天替補上陣表現不俗，上半場拿下7分、4籃板、4助攻，還上演灌籃秀，展現絕佳狀態，下半場火力持續加溫，全場共打了24分鐘，進帳全隊最高27分、7籃板、4助攻、2抄截，數據相當全面。

