NBA》被老鷹交易後改坐客隊休息室 楊恩逗趣回應：要習慣一下

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天作客迎戰老鷹，也是4屆明星球員楊恩（Trae Young）被交易後首次回到老東家，受訪時還逗趣表示感覺很奇怪，需要再習慣一下。

亞特蘭大老鷹在1月8日將楊恩交易給巫師，換來麥考倫（CJ McCollum）與基斯伯特（Corey Kispert），今天楊恩回到老鷹主場雖仍因傷無法下場比賽，不過老鷹為了感謝他的付出，在比賽暫停時播放特別製作的影片，而他也受訪時笑著說：「我只在演唱會之類的場合才去過客隊休息室，感覺好奇怪，我得要習慣一下」。

楊恩自2018年進入NBA後，生涯8年球季都效力老鷹並成為球隊的當家球星，累計493場比賽繳出場均25.2分、3.5籃板與9.8助攻，1295顆三分球和4837次助攻仍是老鷹隊史的紀錄保持人，今年則先後受到右膝內側副韌帶扭傷以及右大腿挫傷，本季只有10場的出賽，場均打下19.3分、1.5籃板與8.9助攻。

目前楊恩仍持續養傷中，不過當被問及這個賽季季還是否有望重返球場，他仍表示一切遵從醫生指示，「跟著計劃走就好，目前的狀態有越來越好，但你永遠不知道會發生什麼。」

雖然最終與待了8年的球隊分道揚鑣，但楊恩始終堅稱兩方並無芥蒂，並且很珍惜在亞特蘭大的時光，「我只想讓老鷹的球迷們知道，從第1天起我就對他們充滿愛與感激，我來到這裡想辦法闖出自己的名號，也想替球隊打出名聲，我嘗試讓這座城市被看見，讓大家談論我們。」

楊恩繼續補充道：「但當你在同一個地方待了那麼長的時間，有時會覺得自己好像不再被需要了，不過那也沒關係，不管我們做什麼都是如此，這就是人生，這項運動本來就不是完全公平的。」

