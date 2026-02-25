NBA》25顆三分射翻公牛 黃蜂菜鳥又創神射紀錄

黃蜂團隊連續兩戰投進25顆三分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績持續往5成靠近的黃蜂，今天客場挑戰公牛，最終團隊投進25顆三分射翻對手，以131比99輕鬆取勝，陣中菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel）不僅在第三節上演飆分秀，還再度改寫聯盟三分紀錄。

此戰上半場打完兩隊還只有一分差，不過第三節戰況風雲變色，黃蜂單節打出42比16比數，一口氣將領先擴大到27分，該節菜鳥射手庫尼普爾上演47秒拿8分的飆分秀，是球隊取得大幅領先的關鍵之一。

除了上演「47秒8分」外，本場比賽庫尼普爾投進3顆三分攻下21分，僅用58場就投進201顆三分，是聯盟史上最快達到200顆三分的球員。

其餘球員方面，米勒（Brandon Miller）攻下黃蜂最高23分，小波爾（LaMelo Ball）16分，首度披上黃蜂戰袍的懷特（Coby White）替補攻下10分；公牛部分，布澤利斯（Matas Buzelis）拿到全場最多32分，不過全隊僅4人得分上雙，且其餘三人最多僅拿11分。

黃蜂近期連勝巫師、公牛收下2連勝，兩場勝利團隊都飆進25顆三分，展現恐怖外圍砲火。

