NBA》莫爾頓砍最高28分做白工 勇士無緣逆轉鵜鶘

莫爾頓與D.穆雷。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客鵜鶘，外線失靈的情況下，最多陷入14分落後，但下半場一度逆轉超車，只是在末節沒能穩住優勢，最終仍以109：113落敗。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）掛免戰牌，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因姿勢性心搏過速症候群（POTS），迄今僅打一場又休兵；這一場比賽D.格林（Draymond Green）回歸，但哈佛德（Al Horford）缺陣，人力依舊吃緊。

勇士首節打得相當辛苦一度陷入雙位數落後，但他們在次節回穩，而勇士在上半場團隊三分球命中率僅23%，全隊沒有人得分上雙，莫爾頓（De'Anthony Melton）進帳9分全隊最高，半場打完鵜鶘暫時以46：39領先；鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）拿下13分全場最高，值得一提的是，他在上半場投進本季第一顆三分球。

易籃後，勇士展開反撲，一波7：0攻勢超車，但鵜鶘很快反擊，並在3節打完仍保有5分領先。末節勇士持續緊咬，在莫爾頓、桑托斯（Gui Santos）接力得分後扳平，雙方有來有往，隨後鵜鶘趁著勇士失誤增加，一度擴大到雙位數領先，但勇士在終場前2分鐘追到3分落後。

關鍵時刻鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）跳出完成三分打，鵜鶘擴大到5分差，勇士也沒把握空檔機會，無緣上演逆轉秀。

威廉森今天繳出全隊最高26分、6籃板，今天回歸的D.穆雷（Dejounte Murray）進帳13分；勇士方面，莫爾頓28分全場最高，穆迪（Moses Moody）24分次之。

