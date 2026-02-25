自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》莫爾頓砍最高28分做白工 勇士無緣逆轉鵜鶘

2026/02/25 11:55

莫爾頓與D.穆雷。（美聯社）莫爾頓與D.穆雷。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客鵜鶘，外線失靈的情況下，最多陷入14分落後，但下半場一度逆轉超車，只是在末節沒能穩住優勢，最終仍以109：113落敗。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）掛免戰牌，新援波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因姿勢性心搏過速症候群（POTS），迄今僅打一場又休兵；這一場比賽D.格林（Draymond Green）回歸，但哈佛德（Al Horford）缺陣，人力依舊吃緊。

勇士首節打得相當辛苦一度陷入雙位數落後，但他們在次節回穩，而勇士在上半場團隊三分球命中率僅23%，全隊沒有人得分上雙，莫爾頓（De'Anthony Melton）進帳9分全隊最高，半場打完鵜鶘暫時以46：39領先；鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）拿下13分全場最高，值得一提的是，他在上半場投進本季第一顆三分球。

易籃後，勇士展開反撲，一波7：0攻勢超車，但鵜鶘很快反擊，並在3節打完仍保有5分領先。末節勇士持續緊咬，在莫爾頓、桑托斯（Gui Santos）接力得分後扳平，雙方有來有往，隨後鵜鶘趁著勇士失誤增加，一度擴大到雙位數領先，但勇士在終場前2分鐘追到3分落後。

關鍵時刻鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）跳出完成三分打，鵜鶘擴大到5分差，勇士也沒把握空檔機會，無緣上演逆轉秀。

威廉森今天繳出全隊最高26分、6籃板，今天回歸的D.穆雷（Dejounte Murray）進帳13分；勇士方面，莫爾頓28分全場最高，穆迪（Moses Moody）24分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中