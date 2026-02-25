經典賽熱血開打 「藝享雲林」直播台灣隊4場賽事打頭陣

雲林縣府「藝享雲林」3月登場，適逢2026世界棒球經典賽開打，啟動記者會邀請鎮西國小棒球隊員活力熱舞開場。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林年度藝文盛事「藝享雲林」將在3月登場，適逢2026WBC世界棒球經典賽開打，雲林縣長張麗善今（25日）宣布3月5日起將在縣府大禮堂連續4天轉播台灣隊賽事，邀請鄉親一起來為台灣隊集氣加油。

雲林縣府「藝享雲林」3月登場，有轉播經典賽賽事、電影欣賞、名人講座，邀請大家踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府今天召開「藝享雲林」啟動記者會，由啦啦隊女神蓁蓁、米奇與鎮西國小棒球隊員充滿活力、朝氣的熱舞開場，張麗善指出，2026經典賽在日本開打，為讓鄉親也可以高聲吶喊為台灣隊加油，感受棒球熱血，今年藝享雲林由轉播經典賽打頭陣。

雲林縣府將在縣府大禮堂連續4天轉播台灣隊賽事。（雲林縣府提供）

3月5日上午11點台灣對澳洲、6日下午6點台灣對日本、7日上午11點台灣對捷克、8上午11點台灣對南韓，4場都在縣府大禮堂轉播，邀請民眾拿著加油棒相招來為台灣隊加油。

縣府新聞處長陳其育表示，今年「藝享雲林」活動精彩，除轉播經典賽熱血賽事，還有名人講座、電影欣賞，名人講座邀請包括文學家古蒙仁、中天主播黃韵筑、巧新科技董事長黃聰榮、數科董事長廖紫岑、歷史學家楊渡等人。

電影欣賞播放縣府補助的電影，包括入圍金馬獎的《少男少女》、《魍神之夜》、《西瓜樂園》，10月特別安排播映經典電影《汪洋中的一條船》，紀錄雲林生命鬥士鄭豐喜不屈服命運、苦讀向學故事。

新聞處指出，「藝享雲林」全部活動都免費參加，詳細場次及報名資訊可上雲林縣政府官網或臉書粉專查詢。

