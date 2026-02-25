PLG》獵鷹補進前戰神美籍洋將麥卡倫 改名叫麥拉倫

台鋼獵鷹補強雙能衛麥拉倫。（台鋼獵鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今宣布，擁有NBA資歷的美國籍後衛麥拉倫（Ray McCallum）正式加盟球隊。球團期待藉由其豐富比賽經驗與全能身手，為攻防兩端注入穩定戰力。

麥拉倫於2013年NBA選秀第二輪第6順位獲沙加緬度國王選中，展開職業生涯，曾先後效力於聖安東尼奧馬刺及曼菲斯灰熊，NBA生涯累計出賽154場，平均上場18.2分鐘，繳出場均6分、2.4助攻。2024–25賽季，麥拉倫曾效力於台北台新戰神，共出賽21場，場均貢獻18.52分、6.52籃板、6.14助攻，展現全面且穩定的場上影響力。

請繼續往下閱讀...

談到加盟獵鷹，麥拉倫表示：「希望能為球隊帶來經驗與領導力，自己對台灣比賽風格並不陌生，在教練團與隊友的幫助下，相信能很快融入體系。」對於角色定位，他也展現高度彈性：「我願意扮演球隊需要的任何角色，無論得分或組織進攻，都會在攻防兩端保持侵略性，為球隊做出最正確的選擇。」至於本季目標，他直言：「最終就是爭奪總冠軍，第一步是打進總決賽。」

總教練柯納（Raoul Korner）指出，麥拉倫是一名經驗豐富的雙能衛，能在關鍵時刻接管比賽卻不自私，具備在不同進攻情境中創造優勢的能力。「他是一位善於溝通的老將，領導力能在主力不在場時維持球隊穩定；同時與主控搭配出場時，也能讓進攻運作更加順暢且有效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法