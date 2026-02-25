自由電子報
最高層級！拔河世錦賽首度移師台灣 李洋邀3/12-15進場幫台灣隊加油

2026/02/25 15:06

運動部李洋部長、臺北市政府體育局游竹萍局長，一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）運動部李洋部長、臺北市政府體育局游竹萍局長，一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局與拔河運動協會共同主辦2026台北世界市內拔河錦標賽，也是台灣首度主辦最高層級的拔河世錦賽，將於3月12至15日於台北小巨蛋登場。運動部長李洋表示，台灣在拔河方面是強權，希望台灣觀眾能夠把加油聲帶到小巨蛋為台灣隊加油，做選手們最堅強的後盾。

台北市體育局表示，本次世錦賽為國際拔河總會（TWIF）首度授權我國舉辦的最高層級室內賽事。李洋說，台灣一直是拔河強權，尤其是女子五百公斤量級，運動部成立之後也希望持續給予拔河運動支持，今年3月12日至3月15日頂尖拔河代表隊將齊聚小巨蛋，希望台灣觀眾的加油聲能作為選手最強大的後盾，也見證世界走進台灣的里程碑。

今日舉辦賽事記者會，現場由拔河強權景美女中樂隊帶來演出。體育局指出，本屆賽事預計吸引來自15個國家、150支隊伍、超過1000名隊職員來臺參賽。台灣隊近年在國際賽場屢創佳績，其中女子500公斤級代表隊不僅於2025年成都世運會締造史無前例的六連霸紀錄，更於2025年英國世錦賽達成室外拔河四連霸成就，2024年瑞典世錦賽完成室內拔河三連霸，男子600公斤級也於決賽力退強敵巴斯克（Basque）奪得隊史首金，展現台灣拔河躍升世界強權的實力。

體育局局長游竹萍表示，北市致力打造「運動之都」，積極引進國際賽事，這次攜手拔河運動協會與運動部，成功爭取世界最高層級的室內拔河賽事進駐台北小巨蛋，市府將全力協助賽事籌備、場館及交通等各項規劃，讓來自世界各地的選手與觀眾感受台北的友善與熱情。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，拔河是台灣在國際體壇最穩定的「金牌庫」，也是台灣人堅毅不屈、同心協力精神的最佳寫照。此次世界室內錦標賽首度在臺灣舉辦，除彰顯國際拔河總會對我國辦賽能力的高度信任，也讓國人得以在主場近距離見證最高殿堂的頂尖對決，盼代表隊延續過往氣勢，在國人見證下再創榮耀。

世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）

世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）

世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）世界室內拔河錦標賽首度移師台灣舉辦，今進行賽事記者會。（記者甘孟霖攝）

運動部李洋部長（中）、臺北市政府體育局游竹萍局長（左二），一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）運動部李洋部長（中）、臺北市政府體育局游竹萍局長（左二），一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

運動部李洋部長、臺北市政府體育局游竹萍局長，以及景美女中拔河隊選手，一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）運動部李洋部長、臺北市政府體育局游竹萍局長，以及景美女中拔河隊選手，一同出席2026世界室內拔河錦標賽賽前記者會，會中並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

