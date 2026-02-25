自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「五本柱」來了！高佳彬、金佳垠加入樂天女孩

2026/02/25 15:02

（左起）高佳彬、金佳垠。（樂天桃猿提供）（左起）高佳彬、金佳垠。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」繼宣布韓籍成員「三本柱」續約後，25日無預警公開「Welcome圖」，歡迎高佳彬與金佳垠加入，宣告「樂天五本柱」成軍，成為中職最多韓援數量的隊伍。高佳彬說，「原本就對樂天桃猿這支球隊很有興趣，知道加入的當下，心情是『太好了！』的感覺。」金佳垠則笑說，「夏天也能見到台灣的粉絲，同時能體驗『台灣棒球』這個全新領域，感到很興奮！」

2001年生的高佳彬，目前在韓國職棒起亞虎隊應援。她先前因「台韓交流賽」來台應援，留下難忘回憶。高佳彬說：「今年夏天可以加入樂天桃猿參與應援活動，真的非常開心！」談及自身魅力，她笑說，「很多粉絲說很喜歡我的『笑眼』，所以站在應援台上笑著為球隊加油的時候，也希望可以把這份正能量帶給現場的大家。」

談到來台後的「後盾」，高佳彬毫不猶豫提起「樂天學姐」廉世彬。她分享最印象深刻的事：「她跟我說應援曲真的很多，短時間內要全部記熟其實不太容易。所以幫我整理出比賽一定會用到、出現頻率最高的幾首歌。」更笑說，「她要我先優先把最重要的應援曲記起來，那時候真的覺得她超可靠，非常感謝她。」而兩人的好交情粉絲都知道，「大家知道我跟世彬很要好，之後在球場上可以一起展現我們的好朋友默契，想到就很期待！」

2004年出生的金佳垠，2023年從大邱FC足球啦啦隊出道，2024年加入NC恐龍，以「可愛天花板」外型與精湛舞技深受喜愛。她笑說：「其實我的個性相當內向，但只要一跳舞就完全不一樣了，所以我想在跳舞時把自己反轉魅力展現給大家看，請大家期待！」

金佳垠也吐露心聲，看到其他韓國啦啦隊員在台灣活動，「一直覺得她們真的很帥氣，也想過『我能成為那樣的人嗎』？」但她笑說，世界上似乎沒有什麼不可能，只要持續努力，就會迎來屬於自己的機會。而為了更貼近球迷，她在開季前積極學習中文，「因為想和粉絲們有更多交流，請大家一起激勵，並期待我一步一步成長的樣子吧，哈哈。」

最後金佳垠熱情喊話，「在我加入的這個賽季，也讓我們一起努力應援，希望樂天能夠再次奪冠！」隨著「樂天五本柱」正式到位，為新賽季再添話題與戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中