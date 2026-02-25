中職》「五本柱」來了！高佳彬、金佳垠加入樂天女孩

（左起）高佳彬、金佳垠。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」繼宣布韓籍成員「三本柱」續約後，25日無預警公開「Welcome圖」，歡迎高佳彬與金佳垠加入，宣告「樂天五本柱」成軍，成為中職最多韓援數量的隊伍。高佳彬說，「原本就對樂天桃猿這支球隊很有興趣，知道加入的當下，心情是『太好了！』的感覺。」金佳垠則笑說，「夏天也能見到台灣的粉絲，同時能體驗『台灣棒球』這個全新領域，感到很興奮！」

2001年生的高佳彬，目前在韓國職棒起亞虎隊應援。她先前因「台韓交流賽」來台應援，留下難忘回憶。高佳彬說：「今年夏天可以加入樂天桃猿參與應援活動，真的非常開心！」談及自身魅力，她笑說，「很多粉絲說很喜歡我的『笑眼』，所以站在應援台上笑著為球隊加油的時候，也希望可以把這份正能量帶給現場的大家。」

談到來台後的「後盾」，高佳彬毫不猶豫提起「樂天學姐」廉世彬。她分享最印象深刻的事：「她跟我說應援曲真的很多，短時間內要全部記熟其實不太容易。所以幫我整理出比賽一定會用到、出現頻率最高的幾首歌。」更笑說，「她要我先優先把最重要的應援曲記起來，那時候真的覺得她超可靠，非常感謝她。」而兩人的好交情粉絲都知道，「大家知道我跟世彬很要好，之後在球場上可以一起展現我們的好朋友默契，想到就很期待！」

2004年出生的金佳垠，2023年從大邱FC足球啦啦隊出道，2024年加入NC恐龍，以「可愛天花板」外型與精湛舞技深受喜愛。她笑說：「其實我的個性相當內向，但只要一跳舞就完全不一樣了，所以我想在跳舞時把自己反轉魅力展現給大家看，請大家期待！」

金佳垠也吐露心聲，看到其他韓國啦啦隊員在台灣活動，「一直覺得她們真的很帥氣，也想過『我能成為那樣的人嗎』？」但她笑說，世界上似乎沒有什麼不可能，只要持續努力，就會迎來屬於自己的機會。而為了更貼近球迷，她在開季前積極學習中文，「因為想和粉絲們有更多交流，請大家一起激勵，並期待我一步一步成長的樣子吧，哈哈。」

最後金佳垠熱情喊話，「在我加入的這個賽季，也讓我們一起努力應援，希望樂天能夠再次奪冠！」隨著「樂天五本柱」正式到位，為新賽季再添話題與戰力。

