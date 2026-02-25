自由電子報
東超》6強賽門票26日開賣！國王、領航猿拚4600萬冠軍獎金

2026/02/25 15:03

東超賽程和售票資訊。（東超提供）東超賽程和售票資訊。（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽（EASL/東超）門票將於2026年2月26日由獨家票務合作夥伴Ticketlink正式發售。本屆季後賽增至6支亞洲頂級球隊參賽，展開為期6場的高水準對決。賽事將於 3 月 18 日舉行兩場六強賽， 3 月 20 日及 3 月 22 日則在澳門新濠影滙綜藝館分別上演兩場準決賽、季軍戰及冠軍戰。每日門票均包含當日兩場比賽的入場資格。

3月18日17：00，第一場六強賽桃園璞園領航猿將率先迎戰首爾SK騎士；19:30則由宇都宮皇者對陣新北國王。3月20日的準決賽分別於 18:00 及 20:30 開賽。3月22 日決賽日，季軍戰將於 15:00 打響，而萬眾期待的冠軍決戰即將在18:00 準時上演，為2026賽季畫上完美句號。門票銷售將於2月26日上午11時開始。

東超季後賽連兩年在澳門登場，冠軍、亞軍、季軍獎金分別為150萬美元、75萬美元、35萬美元，均創東超歷史紀錄。「東超很榮幸能將2026東超季後賽再次帶到新濠影滙綜藝館，」東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示，「澳門正持續崛起為亞洲頂級體育賽事的首選目的地，東超很自豪能成為其中之一。新濠影滙綜藝館以先進的場館設施與卓越現場體驗，為職業籃球呈現精彩的舞臺。我們期待在此見證亞洲冠軍球隊加冕，並以非凡的賽事體驗紀念這一歷史性時刻。」

3月20日準決賽票價為澳門幣180元起，3 月 22 日決賽日票價為澳門幣 210 元起。兩日賽事均於新濠集團旗下、可容納 5000 名觀眾的新濠影滙綜藝館舉行。3月18日的兩場六強賽將免費開放，球迷可通過 Ticketlink 提前預約門票，並享有優先選位權。具體場地資訊將稍後公佈。

「新濠影滙很榮幸再次承辦2026東超季後賽，」澳門新濠影滙高級副總裁兼總經理Kevin Benning表示，「此次合作進一步彰顯了新濠影滙致力於助力將澳門打造成為國際頂級體育賽事彙聚地的決心。憑藉團隊豐富的國際賽事營運經驗，我們將為球迷呈現與高強度競技完美契合的沉浸式氛圍，並通過快樂無止境的品牌承諾，為全球觀眾帶來世界級競技與精彩製作的多重體驗。」

