NBA》有機會絕殺卻「傳炸彈」給詹姆斯！湖人一哥東契奇：全都怪我

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以109：110不敵魔術，一哥東契奇（Luka Doncic）在最後出現空檔卻未自行出手，反而將球傳給被守住的老將詹姆斯（LeBron James）導致絕殺失敗，賽後東契奇坦言，這球他必須扛起責任。

Lakers crumble on the final play of the game... Magic win!



Luka had a WIDE OPEN look pic.twitter.com/O4uxlufhKo — Bleacher Report （@BleacherReport） February 25, 2026

此役剩最後6.7秒，東契奇在三分45度角出現空檔，他卻猶豫後選擇將球傳給左邊的詹姆斯「拆彈」，然而詹姆斯在受到嚴加看防下出手沒進，湖人就以1分之差敗北。賽後東契奇解釋，他知道自己有空檔，但認為距離有點遠，「我看到他（詹姆斯）有空檔，我也不想發生失誤，我們也沒暫停了」、「我不應該收球，而是要積極進攻，這全都怪我。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，當時球隊確實為東契奇畫了戰術好讓他找機會出手，而他當下也得到一個不錯的投籃機會；至於詹姆斯則表示：「你得問問Luka當時看見什麼，我是覺得他看起來有不錯的空檔，但他好像沒找到節奏，他傳給我的時候我也失去平衡。」

東契奇今天手感不佳，全場24投8中、三分10投2中，攻下22分仍是全隊最高，另有15助攻9籃板；詹姆斯13投8中得21分6籃板4助攻。湖人目前吞下2連敗，戰績34勝23敗，在今天灰狼擊敗拓荒者後，湖人跌至西部第6名。

