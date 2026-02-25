拔河》台灣主辦室內世錦賽 3/12-15台北小巨蛋點燃戰火

女子代表隊在去年世運會完成6連霸，今年將在室內世錦賽爭取4連霸。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2026年世界室內拔河錦標賽將在3月12至15日於台北小巨蛋登場，這是台灣首度舉辦拔河世錦賽，今天進行賽前記者會，運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福、體育運動總會會長葉政彥都前來相挺，屆時台灣代表隊更將精銳盡出，其中女子隊要尋求4連霸壯舉。

拔河協會在2021年爭取到室內世錦賽主辦權，是台灣首度舉辦最高等級賽事，預計將吸引15國、逾150隊及超過1000位拔河好手來台共襄盛舉。

拔河協會理事長陳建平指出，拔河一直是台灣在國際舞台的「金牌庫」，即使曾經爭取主辦失利，但協會仍不斷努力終於獲得國際拔河總會肯定，讓台灣有機會首度舉辦最高層級賽事，也締造台灣拔河運動的重要里程碑。

台灣隊史單屆最多為6金，本屆將坐擁主場優勢尋求締造新猷，其中2025年成都世界運動會，女子代表隊就打敗各國強敵，在500公斤級奪金，締造6連霸壯舉，如今這批選手將再次代表台灣征戰。

身為世運會金牌成員的田嘉蓉，談到能在自家主場出賽就相當興奮，家人、朋友已相約要到小巨蛋為她加油。她表示，能在主場比賽當然很開心，雖然會有壓力，但更多的是責任，接下來228連假不會休息，要全力備戰，希望能把金牌留在台灣，讓世界看見台灣拔河的實力。

2026年世界室內拔河錦標賽將在3月12至15日於台北小巨蛋登場，這是台灣首度舉辦拔河世錦賽。（記者林岳甫攝）

