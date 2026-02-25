NBA》柯爾看到了嗎？逃出勇士冷凍庫大放異彩笑不停 庫明加吐真言

庫明加（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕終於不再苦命！前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今天在老鷹初登場中大放異彩，從板凳出發高效攻下全場最高27分，終於逃出勇士冷凍庫的他，今天全場笑容滿面，找回打球的快樂，賽後他也道出心聲。

23歲的庫明加在2021年選秀以首輪第7順位獲得勇士青睞，硬體條件出色的他也被寄予厚望，然而他的上場時間卻因總教練柯爾（Steve Kerr）一意孤行而逐漸減少，被打進冷宮的他終於受不了喊「賣我」；今天迎來亞特蘭大首秀，庫明加彷彿找回對籃球的熱忱，得以盡情發揮之下上場24分鐘繳出全場最高27分，也創下本季新高。



「感覺真的太棒了！」今天還貢獻7籃板、4助攻與2抄截全能數據的庫明加賽後表示，「能和隊友們一起上場比賽，我感到非常興奮。」老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）也對這位天賦異稟、卻在金州苦無用武之地的新同學印象深刻，「他和隊友展現完美的默契與搭配，讓比賽節奏相當流暢。」

儘管與勇士分道揚鑣的過程並不是如此光彩，但庫明加只對能重新踏上球場非常高興，對於前東家，他強調沒有想特別傳遞任何訊息，「每個人都有自己的看法，但我真的不在意別人說什麼，我現在只想盡可能多幫助球隊贏球，這才是我的主要目標。」

