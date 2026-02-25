自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯爾看到了嗎？逃出勇士冷凍庫大放異彩笑不停 庫明加吐真言

2026/02/25 16:56

庫明加（右）。（歐新社）庫明加（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕終於不再苦命！前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今天在老鷹初登場中大放異彩，從板凳出發高效攻下全場最高27分，終於逃出勇士冷凍庫的他，今天全場笑容滿面，找回打球的快樂，賽後他也道出心聲。

23歲的庫明加在2021年選秀以首輪第7順位獲得勇士青睞，硬體條件出色的他也被寄予厚望，然而他的上場時間卻因總教練柯爾（Steve Kerr）一意孤行而逐漸減少，被打進冷宮的他終於受不了喊「賣我」；今天迎來亞特蘭大首秀，庫明加彷彿找回對籃球的熱忱，得以盡情發揮之下上場24分鐘繳出全場最高27分，也創下本季新高。

「感覺真的太棒了！」今天還貢獻7籃板、4助攻與2抄截全能數據的庫明加賽後表示，「能和隊友們一起上場比賽，我感到非常興奮。」老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）也對這位天賦異稟、卻在金州苦無用武之地的新同學印象深刻，「他和隊友展現完美的默契與搭配，讓比賽節奏相當流暢。」

儘管與勇士分道揚鑣的過程並不是如此光彩，但庫明加只對能重新踏上球場非常高興，對於前東家，他強調沒有想特別傳遞任何訊息，「每個人都有自己的看法，但我真的不在意別人說什麼，我現在只想盡可能多幫助球隊贏球，這才是我的主要目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中