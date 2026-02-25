世界棒球經典賽3/5開打 桃園3地直播派對、兩大啦啦隊助陣

「2026世界棒球經典賽」3月5日開打，桃市府除依慣例在市府廣場舉辦直播派對，此次也將擴大在A19廣場及中壢銀河廣場直播。（資料照，桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2026世界棒球經典賽」3月5日開打，桃園市長張善政今（25）日主持市政會議表示，體育局將與民間合作舉辦更大規模的直播派對，除了過去經常舉辦直播的市府廣場，將增加中壢銀河廣場及A19廣場。

張善政表示，賽事期間市府會在桃園多個地點同步直播台灣隊的比賽，3月5日第1場對上澳洲，會在青埔A19廣場直播，接下來3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克、3月8日對戰韓國的3場比賽，將同時在市府廣場、中壢銀河廣場以及A19廣場3地轉播，3個直播現場都會有發送應援小物及有獎徵答等活動。

張善政也提前曝光啦啦隊陣容，府前廣場照慣例邀請樂天女孩炒熱氣氛，中壢銀河廣場則由隸屬於桃園雲豹排球隊的桃氣女孩帶來精彩演出，後續的複賽、準決賽、冠軍賽，體育局也都已經準備好持續直播，一起陪台灣隊邁向冠軍。

張善政分享，此次台灣隊陣容與桃園很有淵源，30人名單中，總教練是樂天桃猿的教練曾豪駒，還有3位來自樂天桃猿、9位出身桃園，分別來自平鎮高中和北科附工的球員，代表桃園多年來培養人才、深耕基層棒球，已在國家隊的層級開花結果，相信所有市民也與有榮焉，邀請民眾不論是在直播派對或是在家看轉播，都可以一起為台灣隊加油，往冠軍的目標前進。

