MLB》滿血回歸！談與山本由伸、大谷翔平競爭 道奇27歲右投說話了

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲右投史東（Gavin Stone）今天春訓對守護者先發，主投1局飆出2K無失分，傷癒回歸初登板繳出好投，賽後回顧今天的表現，史東坦言這是他跨出很棒的第一步。

史東於2023年迎來大聯盟初登板，2024年為他生涯第一個完整賽季，表現也大幅進步，成為先發輪值要角，例行賽先發25場拿下11勝5敗，為該年道奇全隊最多勝，防禦率3.53，ERA+113，投140.1局飆出116次三振，fWAR值2.1。然而他該年9月因右肩發炎進入傷兵名單，也無緣在剩餘賽事與季後賽登板，10月史東進行右肩手術，也讓他2025年球季報銷。

經歷一整年的復健後，史東報到春訓時已無任何投球限制，今天滿血回歸繳出好投，史東賽後對自己的表現相當滿意，「感覺棒極了，去年我非常努力，雖然復健過程很艱辛，但很高興能重新回到投手丘。」

談到目前肩膀的狀態，史東透露，目前對他來說，投完球後的恢復期肯定是最辛苦的部分，「明天肯定會有些痠痛，但希望那是好的那種痠痛。」此外，他也提到自己的決勝武器變速球，「去年投變速球時，肩膀負擔最小且不會感到疼痛，所以練了很多。現在正處於找回感覺的階段，今天的結果讓人倍感鼓舞。」

回想起當時因傷脫離戰線，史東坦言並未察覺傷勢如此嚴重，但如今但隊醫幫助下已經完全恢復。而對於今年史東將與山本由伸、大谷翔平等多位強投競爭，史東的目標仍是進入開季先發輪值，「這當然是我的目標，我現在也正竭盡所能去達成。」

