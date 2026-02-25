自由電子報
體育 棒球 韓職

棒球》韓職NC恐龍再駐台南春訓 亞太主球場實戰壓力測試

2026/02/25 17:15

韓職棒NC恐龍在台南春訓，與在地勁旅統一獅友誼賽。（台南市府提供）韓職棒NC恐龍在台南春訓，與在地勁旅統一獅友誼賽。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國職棒NC恐龍今年再度來台，選定亞太國際棒球訓練中心作為海外春訓基地，為新球季提前佈局。今（25）日並在成棒主球場與統一7-ELEVEn獅進行閉門交流賽，以實戰檢視備戰成果，也替即將到來的賽季暖身。台南市長黃偉哲親赴現場為雙方球員加油打氣，展現地主城市對棒球運動的高度重視。

此次交流賽除技術層面意義重大，也肩負場地測試任務。亞太主球場啟用在即，透過高強度對戰檢驗場地動線、草皮狀況與後勤支援，讓設施與職業球隊需求達到最佳磨合。黃偉哲表示，期盼未來主球場正式運作後，能吸引更多國內外職棒球團長期進駐，提升使用率，讓台南成為亞洲重要訓練與賽事據點。

台南市黃偉哲（右）今日到亞太球場熱血加油，並致贈應援伴手禮。（圖由台南市府提供）台南市黃偉哲（右）今日到亞太球場熱血加油，並致贈應援伴手禮。（圖由台南市府提供）

NC恐龍本部長孫成旭指出，球團高度肯定台南的訓練條件，完善硬體設備、氣候溫暖且無時差優勢，讓投手與野手能在穩定環境中強化技術與體能。球團去年闖進季後賽，春訓品質功不可沒；球員也對台南的生活機能與飲食環境留下深刻印象，能在舒適氛圍中專心備戰。

南市體育局進一步說明，春訓期間除友誼賽外，也安排與城市棒球隊及歸仁、善化、建興、立人、安順、崇明等3級棒球校隊舉辦教練QA交流，內容涵蓋韓職訓練強度、心理調適、技術養成與運動防護等專業議題。透過即問即答方式，讓基層教練獲得第一手職業經驗，深化基層與職業體系的連結。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心近年已成為海內外球隊春訓熱門選擇，帶動住宿、餐飲與觀光商機，展現運動經濟效益。隨著跨國交流頻率提升，台南正逐步在亞洲棒球版圖中站穩腳步，以完善設施與扎實基層實力，打造從校園到職業接軌的完整發展鏈。

NC恐龍在台南亞太棒球村與統一獅競技，也是成棒主球場正式啟用前的關鍵壓力測試。（台南市府提供）NC恐龍在台南亞太棒球村與統一獅競技，也是成棒主球場正式啟用前的關鍵壓力測試。（台南市府提供）

