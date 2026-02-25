經典賽》如同「棒球的傳道師」 日媒揭達比修和選手精彩對話

達比修有。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕39歲的日本強投達比修有，本屆經典賽因傷無法登板，轉而以顧問身分投入經典賽日本隊集訓。日前結束顧問工作，達比修和日本隊相約邁阿密見，祝福日本隊完成連霸。

日媒報導揭露，達比修擔任顧問期間，全程參與集訓，從第一天起就貼近選手，針對經典賽用球、新導入的投球時鐘（Pitch Clock）、以及投捕間傳遞暗號的裝置PitchCom提供對策與建議。

對於投球時鐘與PitchCom，達比修以簡單易懂的方式說明，比如：「暗號遙控器由投手按就好」、「不要一直搖頭否定暗號」，甚至親自示範給選手看。

日媒報導，達比修身為日美通算208勝的王牌強投，其話語分量無可取代。以巨人隊的大勢為例，大勢持續為滑球彎曲幅度變小而煩惱，達比修以美職投手舉例，認為「即使是同類型投手，也有很多人的滑球是呈現陀螺式旋轉；反過來說，那樣的球路有時反而更有效。」這番話讓大勢豁然開朗，直言釋懷。

日媒報導，達比修的價值不只在技術層面。雨中為球迷簽名的身影，展現了身為國家隊一員對棒球傳承的責任感，而過去帶領日本代表的長嶋茂雄與前監督栗山英樹，都曾要求代表選手成為「棒球的傳道師」，達比修正是這樣角色。

旅美投手菅野智之，曾與達比修進行了超過一小時的深入對談。菅野感慨地說：「這成了我一生的財產。他長年活躍在大聯盟第一線，我從以前就憧憬。我把想問的問題都記在手機裡，從技術到人生規劃都請教了。他幫我把今後的棒球人生導向更好的方向。那是難以言喻、難以忘懷的時光。」

