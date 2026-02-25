網球》史上第2人！湯姆賈諾維琪對戰威廉絲姊妹不敗

湯姆賈諾維琪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕湯姆賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）克服1：3開局，6：4、6：1淘汰45歲的美國老將大威廉絲（Venus Williams），這位澳洲非種子不但開胡晉級奧斯汀女網賽16強，也成為史上唯二對戰威廉絲姊妹保持不敗的球員。

「不知為何，Venus和Serena總能激發我最好的心理狀態。」這項WTA250等級職業賽在美國德州進行，32歲的湯姆賈諾維琪與昔日地主天后首度交鋒後表示，雖然賽前相當緊張，自己總會思考，如果她們在那一刻會怎麼做？「我努力讓她們的策略為我所用，而不是與我作對。」去年在此躋身4強的她，次輪遭遇年僅18歲的美國第2種子約維琪（Iva Jovic）。

湯姆賈諾維琪2022年美國公開賽第3輪，歷經3盤激戰淘汰地主寵兒小威廉絲（Serena Williams），成為大滿貫23冠傳奇巨星退休前最後一位擊敗她的球員，雖然在亞瑟艾許中央球場的對決已是遙遠過去，仍然讓她記憶猶新，「過去4年裡，我一直在努力找回對抗小威時的狀態。因為從那以後，我再也沒有那種感覺了。」

除了湯姆賈諾維琪，另位與大小威交手都未嘗敗績的女將，則為2019年美網冠軍安德列絲庫（Bianca Andreescu），不過這位亟待東山再起的加拿大好手，已在奧斯汀首戰落馬。

