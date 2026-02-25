自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》台灣隊警戒！飆154KM以為很慢 南韓20歲火球男有巨大目標

2026/02/25 18:55

金澤延。（資料照，記者林正堃攝）金澤延。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕因紅雀火球男歐布萊恩（Riley O'Brien）受傷退賽而遞補進入南韓隊的20歲斗山熊守護神金澤延，昨天在與起亞虎的練習賽迎來首度登板，後援1局無失分，最快球速來到154公里，然而賽後他受訪直言，以為自己的球速很慢。

金澤延昨天在第5局、南韓6：2領先時登板，對首名打者飆出三振，再製造投手前滾地球迅速抓下2出局，雖然之後被敲出內野安打，但仍順利抓下第3個出局數，沒有失分。南韓總教練柳志炫對金澤延的表現讚不絕口，「我想確認他的球速，肉眼觀察相當不錯，特別是球在打者面前的位移很好，相信這能帶給他信心。」

不過金澤延賽後坦言，還有很多部分不如預期，「感覺直球力量不夠，變化球的控制也沒有達到要求。以首次登板來說還可以，但不足之處也很多。」對於當天球場螢幕顯示他最快催出154公里火球，金澤延說：「感覺球速沒出來，並不是很滿意。但球還算有尾勁，製造不少界外球，但我還是感覺自己球速沒那麼快。」

對於自己遞補歐布萊恩入選，金澤延表示，自己還有很多不足，所以能接受一開始沒進入正選名單，「另一方面，這也激勵我想在這種大賽中成長為不可或缺的球員，成為讓我下定決心更努力的契機。」曾於2024年首爾系列賽對決道奇的他，如今在經典賽很可能再次對決大聯盟球星，對此他堅定說道：「如果在重要時刻上場，當然會有好的想像。雖然不知道結果如何，但我會對每一位打者全力以赴。」

第6屆世界棒球經典將於3月5日展開，南韓與日本、台灣、澳洲、捷克同在C組，分組預賽取前2名晉級8強複賽，南韓要前進邁阿密，能否擊敗台灣將成為晉級關鍵。金澤延也可能在台韓大戰中登板後援，是台灣隊必須警戒的戰力。

