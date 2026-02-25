自由電子報
體育 棒球 學生棒球

木聯》8強出爐！麥寮初闖8強創隊史紀錄

2026/02/25 18:05

麥寮首度進8強創隊史紀錄。（學生棒聯提供）麥寮首度進8強創隊史紀錄。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕麥寮高中今天（25日）在高中木棒聯賽16強賽一路領先，加上出動三名左投接力登板，提前6局以7比0打敗東石高中，隊史首度晉級8強。

兩隊首局都登上得點圈，但都沒得分，2局上東石1出局攻佔二、三壘，麥寮決定換下先發左投勞恩曼格格，推上另一名左投李梓齊接替投球，他化解危機凍結失分，氣勢轉至麥寮，2局下2出局後，李驍、張鎮翔、馬古雲、林彥凱接連敲出安打，麥寮一舉攻下3分。

麥寮5局下再下一城，到了6局下，1出局後，自第九棒馬古雲連續串聯4支安打，東石雖再度換投，不過麥寮石晨廷擊出高飛犧牲打，打下第7分，直接提前結束比賽。

麥寮動用三任左投上演完封秀，勞恩曼格格先發1.1局、李梓齊中繼4局、廖品硯後援0.2局都無失分，勝投記在李梓齊身上，總教練吳秉倫表示，觀察東石左打多，讓球隊左投準備這一戰，狀況好的先上，結果勞恩曼格格不太穩，李梓齊提早登板，有狀況再換廖品硯，沒想到會「扣倒」。

李梓齊中繼穩住戰局，他說，沒想到這麼快就要上場，今天多用直球、指叉球來應戰，自己比較喜歡先發，準備時間較多。李梓齊是新竹人，青少棒就讀桃園市龜山國中，高中南下打球，他說，來麥寮給較多機會，第一次打木棒聯賽，強度不一樣。

麥寮首次名列木棒聯賽8強，吳秉倫說，球隊自2009年成立，已經17年，大小比賽都打進過8強，唯獨木棒聯賽沒有，今年總算突破，感謝雲林縣政府每年補助球隊經費，還有後援會會長韓青山以及學校的支持，才能創紀錄。

今天比賽結束後，8強也全數出爐，分別是麥寮高中、美和高中、平鎮高中、普門中學、穀保家商、西苑高中、台東體中、台南海事。

麥寮李梓齊中繼4局無失分。（學生棒聯提供）麥寮李梓齊中繼4局無失分。（學生棒聯提供）

