體育 2026WBC 最新報導

經典賽》有望再碰「韓國殺手」林昱珉！韓媒有信心本屆克服一大心魔

2026/02/26 06:51

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇體系的台灣左投「玉米」林昱珉，過去在2023年亞運與2024年12強封鎖南韓，是台灣近年最重要的「抗韓英雄」，更被韓媒稱做「韓國殺手」。不過隨著這次經典賽南韓隊有混血戰力加入，加上韓職新星崛起，也讓韓媒有信心已經克服「左投恐懼症」。

《SBS NEWS》指出，林昱珉的小聯盟生涯成績一直呈現「剋左不剋右」的左投典型弱點，然而近年南韓國家隊在朴炳鎬、崔廷等右打重砲進入衰退期，持續面臨右打荒，在近期與林昱珉交手的3場賽事中（亞運2場、12強1場），南韓打線最多單場曾派出6位左打，導致被擅長剋左打的林昱珉完全封鎖。

然而韓媒表示，這次經典賽的情況將有所不同，隨著近期在KBO發光發熱的金倒永、安賢民，加上大聯盟韓裔球員瓊斯（Jahmai Jones）與惠特科姆（Shay Whitcomb）助陣，南韓國家隊的「右打連線」變得更加強大，加上加上盧施煥、朴東原，以及左右開弓的金周元，預計最多能排出7位右打者。

韓媒分析，由於日本預計由大聯盟左投菊池雄星登板對決南韓，而澳洲也有LG雙子的亞洲外援左投威爾斯（Lachlan Wells），以及上屆經典賽對南韓先發2局無失分的奧拉克林（Jack O'Loughlin）等7名左投，因此南韓右打者的發揮變得至關重要。

《京鄉新聞》也提到，南韓近年在國際大賽碰上林昱珉，合計11.2局只拿下4分，上屆經典賽碰上澳洲與日本也都無法攻破左投，從學生棒球開始盛行的右投左打熱潮，隨著時間推移導致南韓國家隊出現嚴重左傾現象，演變成在國際賽遇到左投就陷入苦戰的結果；但本屆經典賽，南韓組成堪稱「隊史最強右打連線」，要力拚時隔17年再次闖進8強。

