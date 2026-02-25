自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》釀酒人火球新星飆速射爆頭頂蘋果 隊友驚呼：這不是真的吧？

2026/02/25 20:02

釀酒人23歲火球男米蕭羅斯基。（資料照，美聯社）釀酒人23歲火球男米蕭羅斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天PO出一段「火球射蘋果」的影片引發外界熱議，23歲火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）飆火球將坐在本壘板的大物新秀普瑞特（Cooper Pratt）頭頂的蘋果打爆，這部影片真假難辨，連隊友也問道：「這不可能是真的……對吧？」

古有傳說瑞士英雄「神射手」威廉泰爾（William Tell），被逼用箭射中兒子頭上的蘋果，釀酒人隊影片製作團隊以此做為發想，讓曾飆出104.3英哩火球的米蕭羅斯基，在投手丘投出速球，擊落坐在本壘板的普瑞特頭頂的蘋果，隨後普瑞特更比出大拇指，稱讚這個挑戰死亡的特技。

這部影片在網路上引發熱議，連同隊的內野手漢彌爾頓（David Hamilton）看到也驚呼：「Cooper，這不可能是真的……對吧？」大聯盟官網記者Adam McCalvy撰文揭密，這部影片不是真的，但也不是用AI生成的，而是出自釀酒人影片製作團隊之手，專業剪輯技術令人嘖嘖稱奇。米蕭羅斯基對成果相當滿意，直呼：「超酷的，」

