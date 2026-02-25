經典賽》挑戰最強日本隊 「捷克賈吉」、曾三振大谷的投手都有話說

有「捷克賈吉」之稱的克魯普。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕捷克隊前往宮崎縣三股町進行集訓，繼上屆大會之後，他們再次選擇在此地集訓，受到當地球迷熱情歡迎。捷克隊喊出隊史首次突破第一輪目標，總教練哈丁（Pavel Chadim）則表達對日本隊的感謝。

哈丁受訪時說：「能來到日本真的很榮幸。日本無論是球隊還是球迷，都是世界第一。雖然賽程艱難，但能在最後與日本交手，我覺得是非常棒的禮物。」日媒報導，哈丁為神經內科醫師出身，他表示：「希望能在日本進行一個非常棒的集訓，並在比賽中拿出成果。」

捷克代表隊的選手多數是業餘球員，平時一邊念書或從事消防員等工作，而陣中也不乏職棒好手，內野手瓦夫拉（Terrin Vavra）去年還曾效力金鶯隊，有「捷克賈吉」之稱的克魯普（Marek Chlup）則是去年效力讀賣巨人二軍，今年轉戰墨西哥聯盟Caliente de Durango隊。

曾旅日的克魯普坦言，他認為本屆最強的隊伍就是日本隊，但他說，「我們不會畏懼，會在投打兩端全力發揮自己能做到的事。」

備受關注的，還有上屆曾三振大谷翔平的薩托利亞（Ondrej Satoria）。薩托利亞笑稱：「那是我職業生涯中最棒的時刻，還有機會再次對戰是種榮幸。老實說，我其實不太想再對上大谷。如果日本武士隊準備得很充分，會非常難對付，但這一定會成為很棒的經驗。」

